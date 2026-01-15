Estas son las primeras gafas inteligentes de Xiaomi para España: parecen gafas completamente normales

El 2026 será el año de las gafas inteligentes, con el lanzamiento de Android XR y nuevos dispositivos wearables que pretenden acabar con el dominio del smartphone; y ahora, Xiaomi se ha adelantado a todos.

Las nuevas Mijia Smart Audio Glasses son simples en comparación con los próximos dispositivos de Samsung y Google, pero esa es la idea; son una manera de obtener una experiencia diferente con un coste muy inferior, tanto en precio como en estética.

Y es que estas gafas inteligentes no solo cuestan apenas 179,99 euros, un precio mucho más asequible de lo que podríamos pensar, sino que su diseño no se diferencia mucho de unas gafas convencionales.

De hecho, si no nos dicen que son "inteligentes", podríamos pensar que Xiaomi simplemente ha lanzado unas gafas normales y corrientes (que de hecho, también las ofrece en España).

Pero no, en la varilla de apenas 5 mm y en un peso de solo 27,6 gramos se esconde el "hardware" necesario para ofrecer una experiencia inteligente que hace que no necesitemos usar el móvil en muchas situaciones.

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses Xiaomi El Androide Libre

Como su nombre indica, las Mijia Smart Audio Glasses se centran en el sonido como la principal interfaz, y por lo tanto, cuentan con altavoces integrados dirigidos a nuestros oídos, además de 4 micrófonos con reducción de ruido de viento de 4,5 m/s.

Gracias a esto, y a tecnologías como la cancelación de ruido inteligente, las gafas pueden escuchar nuestras órdenes y enviarlas a nuestro asistente de voz favorito en nuestro smartphone, tanto iOS como Android, y a su vez reproducir la respuesta.

Para activar el asistente, podemos tocar el borde de las patillas, lo que también nos permite hacer que las gafas respondan a llamadas de teléfono, lean mensajes de texto en voz alta o reciten nuestras notificaciones.

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses Xiaomi El Androide Libre

Manteniendo pulsado el borde, podemos activar la grabación de audio profesional, que usa los micrófonos integrados para registrar notas de voz, conversaciones, y mucho más, de manera directa y sin sacar el móvil del bolsillo.

Las grabaciones se guardan en la memoria de las gafas, sin necesidad de desbloquear el smartphone; y para mantener la privacidad de todos los presentes, cuando activemos la grabación de audio se encenderá una luz en las gafas.

Además de grabaciones en persona, las gafas también pueden grabar el sonido de nuestras llamadas de voz, videollamadas y otras reuniones en línea en las que estemos mientras las llevamos puestas.

Xiaomi presume de haber instalado una batería integrada que permite hasta 13 horas de reproducción continua, y gracias a la carga rápida no estaremos mucho tiempo sin usarlas.

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses Xiaomi El Androide Libre

Hay que aclarar que estas gafas inteligentes no cuentan con una pantalla integrada, ni usan Android XR; por lo tanto, no son tan completas como las que están por llegar, pero pueden ser suficientes para mucha gente, especialmente si dan prioridad al diseño.

Y es que las Mijia Smart Audio Glasses están disponibles en tres estilos de chasis con diferentes diseños y materiales, desde el acero inoxidable hasta el titanio, pasando por el nailon; están disponibles con lentes polarizadas TAC de alta definición para bloquear el 99,9% de la luz ultravioleta.