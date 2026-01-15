El nuevo MediaTek Dimensity 8500 quiere que los teléfonos móviles de gama media puedan presumir de gráficos

El año 2026 va a ser un año complicado para los fabricantes de móviles por la subida de los componentes, como recientemente ha confirmado el CEO de Nothing, Carl Pei.

Los fabricantes de memorias están llevando al mercado a límites de precios nunca vistos, y algunos se preguntan si podría pasar lo mismo con los procesadores.

Teniendo en cuenta que los modelos de gama media serán los más afectados, marcas como MediaTek se esfuerzan en crear productos competentes con costes lo más ajustados posibles.

Un ejemplo es el nuevo MediaTek Dimensity 8500, que busca equilibrar un precio competitivo con una potencia similar a la de gama alta.

MediaTek ha decidido apostar por una arquitectura que rompe con los esquemas tradicionales, enfocándose totalmente en núcleos de alto rendimiento para garantizar una experiencia fluida en cualquier circunstancia.

Especificaciones del MediaTek Dimensity 8500 El Androide Libre

El MediaTek Dimensity 8500 destaca principalmente por su diseño de CPU, el cual ha sido fabricado utilizando el proceso avanzado N4P de 4 nanómetros de TSMC.

Lo más sorprendente de esta configuración es que la compañía ha decidido prescindir de los núcleos de eficiencia más pequeños, optando por un diseño de ocho núcleos compuesto íntegramente por la arquitectura Cortex-A725.

Esta decisión busca maximizar la capacidad de respuesta del sistema, permitiendo que las tareas más pesadas se distribuyan de manera eficiente sin comprometer la velocidad.

La distribución de estos núcleos se ha organizado de la siguiente manera para optimizar tanto el consumo como la potencia bruta:

Un núcleo principal Cortex-A725 que alcanza una velocidad de reloj de hasta 3,4 GHz, diseñado para las tareas más exigentes que requieren una respuesta inmediata.

que alcanza una velocidad de reloj de hasta 3,4 GHz, diseñado para las tareas más exigentes que requieren una respuesta inmediata. Tres núcleos de alto rendimiento Cortex-A725 que funcionan a una frecuencia de 3,20 GHz, ideales para el procesamiento multitarea y aplicaciones de gran carga.

que funcionan a una frecuencia de 3,20 GHz, ideales para el procesamiento multitarea y aplicaciones de gran carga. Cuatro núcleos adicionales Cortex-A725 que operan a 2,20 GHz, encargados de gestionar las actividades diarias y mantener la eficiencia energética del conjunto.

Según los datos proporcionados por MediaTek, esta segunda generación de diseño de núcleos grandes ofrece una mejora del rendimiento del 7 por ciento en comparación con su predecesor, el Dimensity 8400, lo que demuestra que todavía hay margen de optimización en la arquitectura actual.

Donde el Dimensity 8500 realmente marca la diferencia es en su apartado gráfico. El procesador incorpora la nueva GPU Mali-G720 MC8, la cual promete un salto cualitativo respecto a las generaciones anteriores.

Este componente es capaz de ofrecer un rendimiento máximo hasta un 25% superior, lo que se traduce en una experiencia de juego mucho más estable y visualmente atractiva en títulos con alta carga gráfica.

Evento de presentación del MediaTek Dimensity 8500 El Androide Libre

Además de la potencia bruta, MediaTek ha hecho hincapié en la eficiencia y en las capacidades avanzadas de renderizado:

Reducción del consumo de energía del 20% en escenarios de carga máxima, permitiendo sesiones de juego más largas sin sobrecalentamiento excesivo.

en escenarios de carga máxima, permitiendo sesiones de juego más largas sin sobrecalentamiento excesivo. Introducción de trazado de rayos realista (ray-tracing) , siendo el primer chip de su segmento en llevar esta tecnología visual de vanguardia a dispositivos de precio más ajustado.

, siendo el primer chip de su segmento en llevar esta tecnología visual de vanguardia a dispositivos de precio más ajustado. Tecnología Dimensity Multi-Frame Rate , que ayuda a ahorrar hasta un 30 por ciento de batería durante las partidas al optimizar la tasa de fotogramas según la escena.

, que ayuda a ahorrar hasta un 30 por ciento de batería durante las partidas al optimizar la tasa de fotogramas según la escena. Capacidad de mantener tasas de refresco estables por encima de los 110 cuadros por segundo (fps), incluso en entornos calurosos de hasta 35 grados centígrados.

En el año 2026, la inteligencia artificial se ha convertido en una pieza fundamental de cualquier dispositivo móvil, y el Dimensity 8500 no se queda atrás.

Gracias a la unidad de procesamiento neuronal NPU 880, este chip permite ejecutar funciones de inteligencia artificial generativa directamente en el dispositivo.

Esto incluye traducción en tiempo real, generación de imágenes de alta calidad y una interacción mucho más natural con los asistentes virtuales, todo ello sin depender constantemente de la nube.

En el apartado de la memoria, el soporte para LPDDR5X a velocidades de hasta 9600 Mbps permite un aumento del ancho de banda del 12%.

Esto es crucial para que el sistema pueda mover grandes volúmenes de datos rápidamente, algo esencial tanto para la inteligencia artificial como para la captura de vídeo en alta resolución y la multitarea intensiva.

Este procesador está destinado a convertirse en el corazón de los smartphones más equilibrados y potentes de este año, ofreciendo características que hasta hace poco eran exclusivas de la gama más alta del mercado.