¿Adiós al Traductor de Google?: ChatGPT Translate ya está disponible y en español

El nuevo ChatGPT Translate, el traductor de ChatGPT, ya está disponible para todos los usuarios, después de un lanzamiento que, curiosamente, no ha sido anunciado de manera oficial por OpenAI.

La guerra entre Google y OpenAI va a ser uno de los temas de conversación del 2026, especialmente después de la revolución en Gemini con el acceso a los datos de los usuarios de Google.

Es evidente que la gran baza de Google en esta guerra se encuentra en su gigantesca plataforma, compuesta por una gran variedad de apps y servicios; y OpenAI puede haberse dado cuenta.

En ese contexto hay que entender el lanzamiento de este nuevo Traductor de ChatGPT ya disponible a través de su página oficial; es una manera de expandir la marca y ofrecer una alternativa al Traductor de Google.

En realidad, ChatGPT ya es capaz de servir como traductor; esta app solo facilita su uso como tal, con una nueva interfaz que tiene una clara inspiración de otros traductores en línea, pero también algunos detalles propios.

Como es lo habitual, debemos introducir el texto que queremos traducir en el recuadro de la izquierda, y seleccionar el idioma en el que está; aunque podemos dejar que la inteligencia artificial detecte el idioma de manera automática.

En el recuadro de la derecha aparecerá la traducción del texto en el idioma deseado; este texto traducido se puede copiar con solo pulsar un botón, o bien pulsar en el icono del altavoz para que lea el resultado en voz alta.

ChatGPT Translate, el traductor de OpenAI El Androide Libre

Lo interesante llega con los botones en la parte inferior, que nos permiten personalizar la traducción a nuestro gusto, en vez de simplemente tener que aceptar el resultado final como ocurre con otros traductores.

Por ejemplo, podemos hacer que ChatGPT traduzca el texto y que además haga que parezca más fluido, o más apropiado para el ámbito empresarial o para un público académico; incluso podemos hacer que nos explique el contenido de la traducción como si se lo explicáramos a un niño.

De esta manera, el traductor de ChatGPT ofrece algo diferente que no tienen los traductores convencionales, un mayor potencial para crear nuevas traducciones más apropiadas para diferentes situaciones.

El traductor de ChatGPT es capaz de traducir a más de 50 idiomas, incluyendo el español. Es capaz de traducir tanto texto como voz e imágenes, y OpenAI asegura que es capaz de "capturar el significado y no solo las palabras".

Eso es porque ChatGPT "comprende el tono, los modismos y el contexto", y eso es lo que le permite reescribir la traducción manteniendo los elementos clave que deberían estar siempre presentes.

OpenAI ofrece varios ejemplos de uso, como la traducción de informes, investigaciones o de mensajes; también permite cargar una fotografía de un menú o un letrero, e ir más allá con consejos gramaticales.

Otra función llamativa es la que permite aprender frases útiles en otros idiomas; podemos pedirle que nos enseñe a decir hola o a pedir comida en un restaurante, por ejemplo.

ChatGPT Translate está disponible para todos los usuarios; se trata de una función gratis que no necesita de suscripción ni de cuenta.