Samsung va a corregir el que muchos creen que es el gran fallo de sus plegables

En España, el mercado de los dispositivos plegables no es el que más crece, pero poco a poco se empieza a normalizar tener un móvil de este tipo.

Con todo, parece que este 2026 podría ser un punto de inflexión si finalmente Apple presenta su primer plegable. Además, Samsung ya ha querido posicionarse con su primer plegable triple, y habrá más novedades.

Una de ellas será el Samsung Galaxy Z Fold 8, que podría marcar un antes y un después en esta industria.

Según los informes más recientes, Samsung está trabajando intensamente para eliminar uno de los mayores inconvenientes estéticos y funcionales de sus teléfonos plegables: el pliegue central de la pantalla.

Esta información, que ha cobrado fuerza tras la celebración del CES 2026 donde la empresa ha mostrado una nueva tecnología de pantalla, indica que la compañía coreana finalmente podría ofrecer una experiencia de visualización completamente fluida y sin interrupciones.

Nueva tecnología de pantalla de Samsung mostrada en el CES 2026 El Androide Libre

Desde el lanzamiento del primer Galaxy Fold, la marca ha refinado constantemente sus bisagras y materiales.

Sin embargo, mientras competidores de origen chino han logrado reducir significativamente la visibilidad de la arruga central, Samsung se había mantenido en una posición más conservadora para priorizar la durabilidad.

Los últimos rumores sugieren que el Galaxy Z Fold 8 será el dispositivo encargado de estrenar la tecnología de pantalla sin pliegue. Y quizás también el Z Wide, un modelo que vendría a pelear directamente con el de Apple.

La clave de este avance reside en una nueva tecnología de panel OLED que Samsung Display mostró discretamente durante el CES 2026.

A diferencia de los métodos tradicionales de laminación, Samsung ha implementado cambios significativos en la estructura del panel:

Nuevo Adhesivo Óptico (OCA): Se ha modificado la capa de adhesivo transparente para que sea menos rígida, lo que permite que el panel tenga un mayor amortiguamiento al plegarse y desplegarse.

Se ha modificado la capa de adhesivo transparente para que sea menos rígida, lo que permite que el panel tenga un mayor amortiguamiento al plegarse y desplegarse. Placas de soporte perforadas: El uso de una placa metálica con perforaciones láser debajo del panel OLED ayuda a distribuir la tensión de manera más uniforme, evitando que se marque la línea central con el paso del tiempo.

El uso de una placa metálica con perforaciones láser debajo del panel OLED ayuda a distribuir la tensión de manera más uniforme, evitando que se marque la línea central con el paso del tiempo. Cristal UTG mejorado: La nueva generación de Ultra Thin Glass es más flexible y resistente, permitiendo una curvatura más natural sin comprometer la integridad estructural.

El resultado es prácticamente indistinguible de un panel de cristal convencional. Esto no solo mejora la estética, sino que elimina la sensación táctil de hundimiento al deslizar el dedo por el centro de la pantalla, un aspecto muy criticado por los usuarios más exigentes.

Este movimiento es estratégico para Samsung. Con la inminente llegada del primer iPhone plegable, que también se rumorea que utilizará paneles suministrados por Samsung pero con especificaciones de Apple para evitar el pliegue, la firma coreana necesita consolidar su liderazgo.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. La implementación de esta tecnología de vanguardia, junto con la escasez de componentes como la memoria RAM, podría provocar un aumento en el precio final del dispositivo.

Samsung deberá decidir hacia finales del primer trimestre de 2026 si incluye finalmente este panel en la producción en masa o si lo reserva para una edición especial, con el fin de no alejar a los consumidores por un coste excesivo.