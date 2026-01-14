Samsung quiere que le digas adiós a Google Chrome: su nuevo navegador para ordenadores llega a España

El dominio de Google Chrome es casi completo, con una cuota de más del 71% según datos de Statcounter, pero eso no significa que no haya alternativas que pueden ser más interesantes para nuestro uso diario, solo tenemos que probarlas.

Ahora, llega otra alternativa que nos puede convencer de abandonar Chrome, especialmente si tenemos un smartphone de Samsung; y es que Samsung Internet ahora también está disponible para ordenadores.

En realidad, el lanzamiento de Samsung Internet para Windows se produjo a finales del pasado mes de octubre, pero de manera muy limitada y únicamente para el mercado estadounidense y para el coreano.

Afortunadamente, no ha hecho falta esperar mucho para poder usar Samsung Internet, el navegador de la compañía, en nuestro ordenador, porque ya es posible descargarlo e instalarlo en todo el mundo, incluyendo España.

Hay muchos motivos por los que podríamos querer probarlo, aunque como hemos dicho, será más atractivo para los usuarios de móviles Galaxy, que ya vienen con Samsung Internet preinstalado por defecto.

Y es que Samsung Internet está completamente integrado en la plataforma de Samsung, permitiendo el acceso a sus funciones y aplicaciones de manera directa y sencilla.

Por ejemplo, Samsung Internet sincroniza automáticamente nuestros marcadores e historial, para tener toda nuestra vida digital al alcance sin necesidad de copiar nada.

De la misma manera, todas las versiones de Samsung Internet se sincronizan para que sea posible continuar la navegación en nuestro smartphone cuando nos apartemos del ordenador y viceversa.

De la misma manera, Samsung Pass está integrado en este navegador, sincronizando nuestras contraseñas y almacenándolas de manera segura para usarlas cuando las necesitemos en cualquier página web.

Samsung Internet para Windows también permite acceder a las apps y servicios de Samsung de manera directa usando una barra de marcadores lateral que siempre está disponible.

Pero sobre todo, la integración de Galaxy AI puede ser el mejor motivo para usar este navegador, con funciones como el resumen de páginas web y la traducción que ya estaban disponibles en la versión móvil.

De cara al futuro, es de esperar que este navegador traiga las mejoras que Samsung ya está implementando en la versión para smartphones, como una inteligencia artificial mejorada con el nuevo Bixby.

En lo técnico, Samsung Internet está basado en Chromium, el navegador de código abierto que también sirve como base de Google Chrome, por lo que cuenta con las mismas ventajas en cuanto a rendimiento, velocidad y compatibilidad.

El navegador Samsung Internet ya está disponible para descarga desde su página oficial; aunque se sigue mostrando el mensaje de que solo es para Estados Unidos y Corea, es posible pulsar en el botón de descarga y obtendremos un ejecutable que instalará el programa en nuestro ordenador.