“La era de los procesadores baratos para móviles acabó”: Carl Pei, CEO de Nothing

En España la industria de la telefonía móvil se prepara para un cambio de paradigma que podría terminar con la era de los dispositivos de altas prestaciones a precios competitivos.

Esto, que ha sido la norma durante los últimos 20 años, parece que será diferente en 2026, aunque no sabemos si de forma temporal o permanente.

Carl Pei, una de las figuras más disruptivas del sector tecnológico, ha publicado un extenso texto en su perfil de X para explicar por qué este año 2026 marcará un antes y un después en el coste de fabricación de los teléfonos inteligentes.

El CEO de Nothing señala directamente a la explosión de la inteligencia artificial como el principal factor desestabilizador.

El argumento central de Pei se aleja de las métricas habituales de marketing para centrarse en una cruda realidad de la cadena de suministro.

Según el directivo, la demanda voraz de potencia de cálculo para alimentar los grandes modelos de lenguaje y los centros de datos de IA ha provocado una escasez sistémica de memorias DRAM y NAND.

Esta situación ha generado una competencia directa entre los gigantes de la computación en la nube y los fabricantes de electrónica de consumo, donde estos últimos llevan las de perder en términos de volumen y margen de negociación.

Detalle de mesa de trabajo de diseño de Nothing Nothing Omicrono

Esta presión sobre los componentes básicos se traduce en una escalada de costes que los fabricantes ya no pueden absorber internamente.

Pei ha sido inusualmente transparente al revelar que el precio de los módulos de memoria se ha triplicado en comparación con los estándares de hace apenas dieciocho meses. De hecho, el directivo indica que "los módulos de memoria que costaban menos de 20 dólares hace un año podrían superar los 100 dólares a fin de año para los modelos de gama alta."

Para una empresa que busca mantener un diseño premium y una experiencia de usuario fluida, esto representa un dilema existencial y, o se aumentan los precios de venta al público de forma drástica, o se recorta en la calidad de los materiales y componentes internos.

La visión de Nothing para este 2026 es, sin embargo, de resistencia cualitativa. Pei insiste en que su marca no caerá en la trampa de reducir las especificaciones para mantener un precio ilusorio.

La estrategia parece clara: si el coste de fabricación sube, el valor aportado al usuario debe ser proporcionalmente superior. Esto implica que la innovación ya no se medirá únicamente en GB o Mpx, sino en la capacidad del dispositivo para integrarse de forma invisible y útil en la vida diaria del usuario mediante agentes inteligentes optimizados.

Además, el directivo ha dejado entrever que este aumento de costes acelerará el fin de la dictadura del smartphone. Al volverse el hardware tan costoso, los fabricantes están explorando nuevos factores de forma más eficientes y especializados.

Nothing Phone (3a) Community Edition Nothing

De hecho, Carl Pei lo ve como una oportunidad. "2026 marca el fin de la carrera de especificaciones. A medida que la industria se renueva, la experiencia se convierte en el único factor diferenciador real".

La volatilidad del mercado sugiere que esperar a las rebajas estacionales podría no dar los resultados de años anteriores, ya que el stock será más limitado y los precios base partirán de niveles superiores.

La transparencia de líderes como Pei ayuda a entender que no se trata de una estrategia de enriquecimiento corporativo, sino de una adaptación forzosa a una economía global donde el silicio es el nuevo petróleo.

En última instancia, el mensaje que se extrae de estas declaraciones es de madurez industrial. La tecnología de consumo ha dejado de ser un bien que baja de precio cada año para convertirse en un activo estratégico sujeto a las tensiones de la geopolítica y el avance científico.

El año 2026 será recordado como el momento en que tuvimos que elegir entre cantidad o calidad, en un mundo donde la inteligencia artificial ha reescrito las reglas del juego económico. Habrá que ver si para siempre.