Gemini cambia para siempre: ahora puede leer tus correos y datos personales en la mayor revolución de la IA

Google acaba de dar un golpe en la mesa del sector de la inteligencia artificial, del que podemos decir que no va a volver a ser el mismo, para bien y para mal: el nuevo Gemini es capaz de usar los datos personales del usuario.

El gran problema que tienen todos los asistentes basados en inteligencia artificial es que han sido entrenados usando datos públicos o de bases de datos obtenidas por sus creadores, así que están limitados en lo que pueden hacer.

Hasta ahora, los datos personales de los usuarios han estado fuera del alcance de estos asistentes, al menos de manera oficial; la idea de que una inteligencia artificial pueda espiarnos y saber todo de nosotros parece salida de una historia de ciencia ficción, y no de las de final feliz.

Pero ¿y si esa idea nos parece atractiva? Hay motivos para pensar que la inteligencia artificial realmente solo será útil cuando sea capaz de ofrecer una ayuda completamente personalizada, y para eso necesita nuestros datos.

En Google creen que ese es el siguiente paso que tiene que dar la inteligencia artificial para realmente ocupar un lugar en nuestras vidas, y así nace Personal Intelligence, una manera de conectar nuestras vidas digitales con Gemini.

De esta manera, Gemini será capaz de usar los datos de todas las aplicaciones de Google para personalizar sus respuestas y hacerlas más útiles que nunca; o al menos, así es como lo ha presentado Google.

Entre las apps que Gemini podrá "ver" se encuentran Gmail, Google Fotos, YouTube y la búsqueda de Google, aunque la compañía habla de "todas las apps de Google", así que el resto se sumará con el tiempo.

Demostración del funcionamiento de Gemini con los datos personales del usuario

Josh Woodward, vicepresidente de Gemini, lo ha intentado explicar con un ejemplo sacado de su propia vida, para demostrar la manera en la que Personal Intelligence será capaz de ayudarnos en nuestro día a día.

Woodward cuenta cómo necesitaba nuevos neumáticos para su coche, un monovolumen de Honda; pero una vez que hizo cola en la tienda, se dio cuenta de que no sabía cuál era el tamaño que necesitaba.

Cualquier asistente personal es capaz de responder a esa pregunta, pero Gemini fue un paso más allá, presentándole varias opciones; una era para conducir a diario, pero otra era de neumáticos adecuados para todas las estaciones, haciendo referencia a un viaje de familia que hizo a Oklahoma y cuyas fotos tenía almacenadas en Google Fotos.

Aún más: cuando le llegó su turno, a Woodward se le olvidó el número de matrícula de su coche, pero Gemini también fue capaz de obtener ese dato usando fotografías de su coche en Google Fotos, además de obtener el modelo específico del vehículo buscando en Gmail.

Gemini podrá obtener datos personales como la matrícula de nuestro coche Google El Androide Libre

En otras palabras, Google está prometiendo una inteligencia artificial que lo sabe todo de nosotros, así que podemos olvidarnos de detalles que no importan hasta que los necesitemos.

En lo técnico, Google afirma que Personal Intelligence se basa en dos conceptos: el razonamiento a través de varias fuentes complejas, y la obtención de detalles específicos de fuentes como correos electrónicos o fotos relacionadas con nuestra pregunta.

Los usuarios podrán corregir a Gemini si se equivoca con sus datos personales Google El Androide Libre

Gemini es capaz de combinar ambas fuentes en una respuesta que usa texto, audio, imágenes y vídeos para ofrecer resultados únicos para cada usuario.

Por supuesto, a nadie se le escapa que esto tiene un gran potencial para el abuso, y que Google corre un gran riesgo de rechazo entre sus usuarios, en un momento en el que el uso de inteligencia artificial está siendo analizado con lupa.

Por eso, Google afirma que ha implementado "guardarraíles" para que Gemini no se salga del buen camino, como por ejemplo, que no asuma cosas sobre detalles sensibles como nuestra salud.

La compañía también ha admitido que la inteligencia artificial puede fallar, pero por eso Gemini mostrará exactamente de dónde ha sacado la información y si se equivoca, podremos corregir el error de manera directa para que aprenda.

La conexión de Gemini con los datos personales de Google estará desactivada por defecto Google El Androide Libre

Pese a todo, Google promete que esta conexión está desactivada por defecto, y que Gemini sólo usará nuestros datos si lo activamos; incluso entonces, podremos seleccionar las apps que se conectarán y desactivar la conexión en cualquier momento.

En cuanto a la privacidad, Google hace una declaración sorprendente, pero que tiene sentido: nuestros datos ya están en los servidores de Google, así que no hace falta enviarlos a ningún sitio.

Los usuarios podrán elegir las apps que se conectan con Gemini para usar sus datos Google El Androide Libre

Ese siempre ha sido el punto fuerte de Google, especialmente en su negocio de publicidad, pero ahora puede tener incluso más importancia en el sector de la inteligencia artificial, ya que rivales como ChatGPT no pueden hacer lo mismo sin antes llegar a acuerdos con las compañías que tienen nuestros datos.

Por último, Google ha prometido que Gemini no es "entrenado directamente" en nuestros correos de Gmail o las fotos de Google Fotos, aunque ha confirmado que se entrenará con "información limitada" como las preguntas que hacemos y la respuesta.

En el ejemplo anterior, asegura que Google no usará la matrícula del coche o los correos de Gmail para entrenar el modelo de IA, pero que se entrenará con la pregunta que le hizo, después de "dar pasos para ofuscar" los datos personales.

Pese a esto, es innegable que esta es la novedad más polémica, posiblemente de la historia de Google, pero también puede suponer un antes y un después para la compañía y su apuesta por la IA.

Personal Intelligence primero estará disponible en inglés en versión beta para los usuarios con suscripción Google AI Pro y AI Ultra en los Estados Unidos, con un "grupo limitado" de usuarios antes de expandirlo a más países y a las cuentas gratuitas de Google.