WhatsApp cambia para siempre para los menores de edad: así será el nuevo control parental y lo que podremos hacer

La app de mensajería instantánea más popular en España, WhatsApp, es famosa por sus medidas de privacidad como el cifrado de extremo a extremo, pero aún se queda corta en algunos aspectos de ciberseguridad.

Por ejemplo, es bien sabido que WhatsApp no tiene control parental, y por lo tanto, los usuarios menores de edad pueden hacer lo mismo con la app que los adultos; pero eso está cerca de cambiar.

En WABetaInfo han descubierto los primeros indicios de cómo funcionará el control parental en WhatsApp, y es evidente que los desarrolladores han intentado encontrar un punto medio entre privacidad y protección de los menores.

Y es que WhatsApp implementará el control parental usando un nuevo tipo de "Cuenta Secundaria" que tendrá ciertas limitaciones respecto a las "Cuentas Primarias" que seguirán siendo las normales.

De hecho, los menús descubiertos en la versión beta de WhatsApp no hablan de "control parental" en ninguna parte, y en vez de eso se centran en la idea de que una cuenta secundaria está gestionada por una cuenta primaria.

Sin embargo, la idea es la misma que en las cuentas de menores de edad de otros servicios. Las cuentas secundarias tienen ciertas limitaciones, que pueden ser configuradas por la cuenta primaria a la que están asociadas.

La cuenta primaria puede limitar con quién puede hablar con la cuenta secundaria, y por ejemplo, es posible hacer que sólo los contactos que están almacenados puedan llamar o enviar mensajes al menor.

Los grupos de WhatsApp también forman parte de estas limitaciones, por ejemplo, haciendo que solo los contactos puedan añadir al menor a un grupo y que no puedan ser añadidos a grupos por extraños.

De la misma manera, es posible configurar que solo los contactos puedan ver la imagen de perfil de la cuenta secundaria, algo muy útil para evitar que extraños puedan acceder a una foto de nuestro hijo solo con tener su número de teléfono.

También es posible limitar el acceso a la información de la cuenta, el dato de cuándo fue la última vez que se conectó, e incluso desactivar la marca azul de WhatsApp que indica que el mensaje ha sido leído, algo que puede ser útil contra posibles acosadores.

Pero esta relación entre cuenta primaria y cuenta secundaria va más allá de imponer limitaciones a la segunda; también otorga poderes especiales a la primera.

Por ejemplo, la cuenta primaria asociada puede recibir información sobre los chats y la actividad de la cuenta secundaria, así como cambiar su configuración de privacidad.

Aunque por el momento no está claro hasta dónde llega esta información compartida, es importante recalcar que las cuentas primarias no podrán leer los mensajes de la cuenta secundaria, y que estos seguirán estando cifrados y accesibles únicamente para el menor.

De esta manera, WhatsApp quiere seguir manteniendo uno de los pilares de su experiencia, la privacidad de los mensajes, al mismo tiempo que ofrece más herramientas a padres y tutores para proteger a los menores.

WhatsApp no ha confirmado cuándo llegará esta novedad a todos los usuarios, ya que por el momento se encuentra en fase de pruebas, por lo que probablemente tendremos que esperar aún unos meses.