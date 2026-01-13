Samsung va a dar un golpe en la mesa: las primeras cifras de rendimiento del Galaxy S26 son mejores que las del iPhone

A diferencia de los Galaxy S25, que fueron presentados a finales de enero, con los Galaxy S26 vamos a tener que esperar un poco más, y ahora se esperan para finales del próximo mes de febrero.

Al menos, parece que Samsung está usando este tiempo adicional para ajustar y mejorar los Galaxy S26, como demuestra la publicación de los primeros resultados de Geekbench, una de las pruebas de rendimiento ("benchmark") más populares.

Cuando usamos la app de Geekbench, automáticamente se suben los resultados a su base de datos pública, así que es una buena manera de hacernos una idea del rendimiento que tendrán estos dispositivos, aunque como siempre decimos, la experiencia real puede diferir.

Aun así, las cifras de estos resultados son muy buenas, pero más interesante es la manera en la que Samsung (o la persona que tiene acceso a estos Galaxy S26) está realizando las pruebas.

Para empezar, una unidad del Galaxy S26 obtuvo una puntuación de 3.378 puntos para un núcleo y 11.097 puntos para multinúcleo; muy competente comparado con los 3.559 puntos y 10.854 puntos que alcanza un Xiaomi 17 Ultra, por ejemplo.

Lo curioso es que, poco después, otra unidad del Galaxy S26 obtuvo una puntuación de 3.815 puntos para un núcleo y 11.555 puntos para multinúcleo; de hecho, esas cifras son mejores que las que obtiene el iPhone 17 Pro Max, que suele rondar los 3.600 puntos en un núcleo y los 9.200 puntos en multinúcleo.

BREAKIG!

The Geekbench results of the US version of the Samsung Galaxy S26 Ultra are out. The non-maximum frequency results of the Snapdragon 8 Elite5 For Galaxy are 3466 for single-core and 11035 for multi-core. Looking forward to the subsequent results pic.twitter.com/dojdzmD4v0 — Ice Universe (@UniverseIce) January 12, 2026

Lo interesante de estas pruebas es que demuestra que se están realizando en diferentes circunstancias y diferentes frecuencias, en vez de únicamente en las mejores situaciones y con la máxima potencia.

Esto nos dice que Samsung se está preocupando de obtener un buen rendimiento con diferentes perfiles de potencia, que pueden ser usados dependiendo de las necesidades del usuario (por ejemplo, si estamos jugando o simplemente leyendo nuestros mensajes de WhatsApp).

La tercera unidad probada así lo demuestra: se trata de un Galaxy S26 Ultra, que ha sido "capada" a una frecuencia máxima de solo 4,19 GHz, cuando se espera que este procesador alcance los 4,74 GHz, y que montaba solo 12 GB de memoria RAM.

Con esta limitación, el dispositivo obtuvo una puntuación en un núcleo de 3.466 puntos, y de 11.035 puntos en multinúcleo; muy competente teniendo en cuenta las circunstancias, y una cifra que dice mucho de lo que podría alcanzar sin estas limitaciones.

Todos los dispositivos probados usaban el nuevo Snapdragon 8 Gen 5 en su versión "For Galaxy", exclusiva para los móviles de Samsung y que cuenta con mejoras exclusivas respecto a otros smartphones con el mismo chip.

Aunque inicialmente la diferencia de estos modelos "for Galaxy" fue mínima, poco a poco Samsung y Qualcomm han encontrado la manera de hacerlos más exclusivos y mejores para los móviles Galaxy.

Se espera que el Galaxy S26 Ultra use este Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy en exclusiva, mientras que el resto de la gama se dividirá entre este chip y el nuevo Exynos 2600 en algunos mercados.