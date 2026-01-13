Tu móvil Samsung será la llave de tu Toyota con la nueva función de Google Wallet

En España, la integración de la tecnología móvil en la vida cotidiana de los conductores últimamente está suponiendo un dolor de cabeza.

Pero no todas las novedades son problemáticas. Samsung y Toyota han anunciado un nuevo acuerdo para integrar llaves digitales de los coches de la firma japonesa en el ecosistema Galaxy.

Esta alianza permite que la aplicación Samsung Wallet se convierta en una herramienta todavía más versátil, permitiendo a los propietarios de vehículos seleccionados del fabricante japonés gestionar el acceso a sus coches con una comodidad sin precedentes.

A partir de enero de 2026, los usuarios podrán disfrutar de una experiencia de conducción más fluida, eliminando la necesidad de cargar con llaves físicas tradicionales.

La noticia principal de esta expansión se centra en la compatibilidad inicial con el modelo Toyota RAV4 2026. Según ha confirmado Samsung, este es solo el primer paso de un despliegue que busca simplificar las rutinas diarias de millones de personas.

El objetivo es ofrecer un espacio seguro y único dentro del smartphone donde se puedan almacenar desde tarjetas de pago y documentos de identidad hasta las llaves del vehículo.

El funcionamiento de esta llave digital se basa en dos pilares tecnológicos fundamentales que garantizan tanto la facilidad de uso como la precisión en la detección del vehículo:

Banda Ultraancha (UWB) : Este protocolo de comunicación inalámbrica de corto alcance permite que el coche detecte la posición exacta del smartphone. Gracias a la precisión de la tecnología UWB, los conductores pueden abrir las puertas o arrancar el motor sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo o del bolso.

: Este protocolo de comunicación inalámbrica de corto alcance permite que el coche detecte la posición exacta del smartphone. Gracias a la precisión de la tecnología UWB, los conductores pueden abrir las puertas o arrancar el motor sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo o del bolso. Comunicación de Campo Cercano (NFC): Como método complementario, la tecnología NFC permite el acceso al vehículo simplemente acercando el dispositivo a la manilla de la puerta, lo que resulta extremadamente útil en situaciones donde se requiere una interacción directa o como respaldo de seguridad.

La precisión que ofrece la tecnología UWB no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también refuerza la seguridad general.

Al establecer un canal de comunicación cifrado y basado en la distancia real, se reduce drásticamente el riesgo de ataques de interceptación o accesos no autorizados que a menudo afectan a los sistemas de apertura remota convencionales.

Una de las grandes ventajas de integrar la llave del coche en Samsung Wallet es la capacidad de compartir el acceso con otras personas de manera digital.

Esta característica es ideal para hogares donde varios miembros de la familia utilizan el mismo vehículo o para situaciones en las que se presta el coche a un amigo de confianza.

Compartición remota : El propietario puede enviar una invitación de llave digital a sus contactos a través de la aplicación, permitiéndoles acceder al coche sin necesidad de un encuentro físico para entregar las llaves.

: El propietario puede enviar una invitación de llave digital a sus contactos a través de la aplicación, permitiéndoles acceder al coche sin necesidad de un encuentro físico para entregar las llaves. Control de permisos : Es posible revocar el acceso compartido en cualquier momento o establecer límites temporales para el uso de la llave digital.

: Es posible revocar el acceso compartido en cualquier momento o establecer límites temporales para el uso de la llave digital. Funciones remotas: Dependiendo del equipamiento del vehículo, los usuarios también pueden activar el claxon o gestionar el cierre centralizado desde la propia interfaz de Samsung Wallet.

La seguridad es la prioridad número uno cuando se trata de activos tan valiosos como un automóvil.

Por ello, las llaves digitales se almacenan en un Elemento Seguro (eSE) integrado en el hardware del smartphone, aislado del resto del sistema operativo. Todo el proceso está respaldado por Samsung Knox, la plataforma de seguridad que cumple con los estándares más exigentes a nivel global.

Las llaves digitales cuentan con la certificación EAL6+, lo que garantiza una protección robusta contra ataques físicos y digitales avanzados.

Además, en caso de pérdida o robo del dispositivo móvil, el usuario puede estar tranquilo; el servicio Samsung Find permite bloquear o eliminar la llave digital de forma remota para evitar cualquier uso indebido.

Asimismo, el acceso a la llave requiere autenticación biométrica o un código PIN, añadiendo una capa extra de protección privada.

El lanzamiento de esta funcionalidad comenzará en Norteamérica y llegará progresivamente a Europa. En el continente europeo, España se encuentra entre los países prioritarios que recibirán esta actualización tecnológica.

Para poder utilizar la llave digital con los modelos Toyota compatibles, es necesario contar con un dispositivo Galaxy que soporte las tecnologías necesarias. Entre los dispositivos compatibles con la tecnología de banda ultraancha (UWB) se encuentran:

Samsung Galaxy S21 Ultra, S22 Ultra, S23 Ultra, S24 Ultra y S25 Ultra.

Modelos de la gama plegable como el Galaxy Z Fold 2, Z Fold 3, Z Fold 4, Z Fold 5, Z Fold 6 y Z Fold 7.

Dispositivos de la serie Note 20 Ultra.

Para aquellos dispositivos que no disponen de UWB pero sí de NFC, la compatibilidad se extiende a una gama más amplia de productos, incluyendo la serie Galaxy S20, modelos de la serie A como el A36 y A56, y la serie Galaxy Z Flip, entre otros.