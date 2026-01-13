Golpe a las consolas Android baratas: uno de los mayores fabricantes entra en crisis y empieza a suspender productos

Si hablamos de consolas portátiles basadas en Android, tenemos que hablar de Ayaneo; es probablemente la marca más popular del sector gracias a la gran cantidad y variedad de productos lanzados en los últimos años.

Sin embargo, ahora la compañía ha descubierto, por las malas, las consecuencias negativas de esta política de lanzamientos constante, después de que su comunidad de usuarios anunciase un boicot en plataformas como Reddit y redes sociales como X.

Estas publicaciones han recibido cientos de comentarios de consumidores que se sienten engañados por Ayaneo, principalmente por no cumplir sus promesas antes de lanzar nuevos productos.

Estos usuarios han denunciado el "ciclo" de Ayaneo: primero anuncia un nuevo producto en plataformas de crowdfunding como Indiegogo, pese a que tiene ya tres o cuatro en marcha y con retrasos.

A continuación, la compañía da prioridad a tiendas como AliExpress para la distribución de sus nuevos productos, hasta el punto de que los usuarios que primero han aportado a la campaña se encuentran las consolas antes en estas tiendas que en sus casas.

Ayaneo Pocket DS Ayaneo El Androide Libre

Por último, los usuarios denuncian que el soporte post-venta es mínimo, porque los empleados están "abrumados" por la cantidad de clientes que piden ayuda. Como consecuencia, los reembolsos son "ignorados durante semanas".

Todo esto se suma a otras quejas, como fallos de producción en los últimos dispositivos como la Pocket DS, o incluso actualizaciones de software que convierten las consolas en "ladrillos" porque no se pueden volver a encender.

El boicot, que pide a la gente que deje de comprar productos de Ayaneo a través de plataformas de crowdfunding, parece haber tenido éxito, porque ha obligado a la compañía a anunciar un "plan de mejora de servicio" en su página oficial.

El CEO de Ayaneo, Arthur Zhang, ha expresado sus "más sinceras disculpas" a los usuarios afectados, y justifica el ritmo de lanzamientos en que él también es un "gamer" que ha dedicado toda su energía a desarrollar mejores consolas portátiles desde el 2021.

Zhang achaca los problemas de Ayaneo a que en el 2023 delegó las operaciones relacionadas con el mercado internacional, algo que él hacía personalmente antes de que la compañía se expandiese.

Ayaneo Pocket Play Ayaneo El Androide Libre

En respuesta a las críticas de los usuarios, Zhang asegura que ha pasado mucho tiempo trabajando con los equipos responsables para revisar los procesos y definir cómo mejorar el servicio.

En base a esto, Ayaneo ha prometido cambios en todos los aspectos que han recibido críticas. El soporte técnico, por ejemplo, se centrará en "limpiar" todas las peticiones pendientes a lo largo de la próxima semana, se ofrecerá un nuevo recambio rápido si se solicita hasta 7 días después de recibir la consola, y se mejorará el proceso de reparación por garantía.

Una de las consecuencias directas de este cambio de política es que la producción del primer smartphone de Ayaneo, el Pocket Play, ha sido suspendida; aunque la compañía espera producirlo en el futuro, Zhang afirma que sería "irresponsable" iniciar un nuevo proyecto antes de responder completamente todas las críticas.

Ayaneo relanzará el proyecto del Pocket Play en las próximas semanas, pero estará disponible como reserva a través de su página web oficial, evitando el uso de servicios de crowdfunding con una promesa de evitar retrasos.

Está por ver si Ayaneo puede sobrevivir a esta polémica, teniendo en cuenta la manera en la que la comunidad se ha unido para rechazar sus políticas; algunos creadores de contenido incluso han prometido no volver a hablar de productos de la compañía.