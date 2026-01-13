Se confirma: los teléfonos móviles van a subir de precio en 2026 por el impacto del encarecimiento de memorias

En España, así como en los principales mercados globales, los consumidores y las empresas tecnológicas están observando con preocupación cómo los costes de fabricación de los dispositivos móviles se han disparado recientemente.

Este fenómeno responde a un incremento masivo en los precios de los componentes fundamentales de almacenamiento y procesamiento de datos: las memorias DRAM y NAND Flash.

Según los últimos informes del sector, estos componentes han experimentado subidas que superan el 70 por ciento en el caso de la memoria RAM y llegan a duplicarse en el caso del almacenamiento flash.

La situación actual del mercado de semiconductores es el resultado de una estrategia deliberada por parte de los principales fabricantes mundiales, como Samsung, SK Hynix y Micron.

Tras un periodo de exceso de oferta que hundió los precios durante gran parte del año anterior, estas compañías decidieron recortar drásticamente su producción para estabilizar sus balances financieros.

Esta reducción en el suministro, combinada con una recuperación gradual de la demanda, ha generado una presión alcista que ahora se refleja en las facturas de los ensambladores de smartphones.

El incremento en los precios de la memoria DRAM, esencial para la multitarea y el rendimiento fluido de los teléfonos inteligentes, ha alcanzado niveles que no se veían en años.

Con una subida superior al 70%, los fabricantes de dispositivos de gama media y alta se ven obligados a absorber estos costes o, lo que es más probable, a trasladarlos al precio final de venta al público.

Por otro lado, la memoria NAND Flash, utilizada para el almacenamiento interno de fotos, vídeos y aplicaciones, ha mostrado una volatilidad aún mayor, con incrementos que sobrepasan el 100% en ciertos contratos de suministro.

Existen varios factores clave que explican por qué estamos viviendo este escenario en la actualidad:

La reducción de la producción por parte de los líderes del mercado para eliminar el inventario acumulado.

por parte de los líderes del mercado para eliminar el inventario acumulado. El auge de la inteligencia artificial generativa , que requiere dispositivos con mayores capacidades de memoria para procesar datos localmente.

, que requiere dispositivos con mayores capacidades de memoria para procesar datos localmente. La transición hacia estándares más rápidos y eficientes , como LPDDR5X, que son más costosos de producir.

, como LPDDR5X, que son más costosos de producir. La recuperación de la demanda en mercados emergentes tras la estabilización económica post-pandemia.

Para el usuario medio, esta tendencia se traduce en una realidad inevitable: los smartphones serán más caros.

Si bien las marcas suelen fijar sus precios con meses de antelación, los nuevos lanzamientos previstos para este año ya están reflejando estos márgenes ajustados.

Tienda de móviles C.F. Omicrono

Es posible que veamos modelos básicos que antes ofrecían 256 GB de almacenamiento volver a los 128 GB para mantener un precio competitivo, o simplemente un incremento directo en el precio de venta de los modelos insignia.

Además, este encarecimiento no solo afecta a los teléfonos móviles. Dado que las memorias DRAM y NAND son componentes transversales en la informática, otros sectores como el de las tablets, los ordenadores portátiles y los servidores para centros de datos también están experimentando ajustes de costes similares.

La industria se encuentra en un ciclo alcista que, según los analistas, podría prolongarse durante varios trimestres más antes de alcanzar un nuevo punto de equilibrio.