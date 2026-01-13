"Bienvenido a una nueva manera de ver el mundo": esta es la app oficial para las gafas inteligentes de Google

Todo apunta a que las gafas inteligentes se convertirán en una de las tendencias del 2026, con varios fabricantes preparando sus dispositivos y con el lanzamiento global de Android XR, la nueva versión del sistema operativo para realidad aumentada.

Presentadas como "el fin de los smartphones", estos dispositivos wearables tienen el potencial de cambiar para siempre la manera en la que interactuamos con apps, porque ya no tendremos que mirar una pantalla.

Es obvio que esta transición será larga, y que inicialmente tendremos que seguir llevando el móvil encima porque estará asociado a las gafas; y ahora, podemos hacernos una idea de cómo será esta experiencia.

Y es que Android Authority ha descubierto que la última versión de Android Canary contiene una nueva app preinstalada en el sistema operativo, llamada "Glasses" ("Gafas") que, como su nombre indica, será el punto de partida para conectar nuestras gafas inteligentes al móvil.

Con el mensaje de recibimiento "Bienvenido a una nueva manera de ver el mundo", esta app pone el listón muy alto, pero es comprensible.

Las gafas inteligentes serán capaces de ofrecer experiencias avanzadas, ya sea a través de la voz con asistentes como Gemini, o usando pantallas integradas de realidad aumentada para mostrar elementos flotantes en nuestro entorno.

Pero primero tendremos que configurarlas con nuestro smartphone, y de ahí la necesidad de una app como "Glasses", que también nos ayudará a descubrir el mundo de las gafas inteligentes y sus posibilidades.

Procesamiento de emparejamiento de unas gafas inteligentes en Android Android Authority El Androide Libre

De entrada, la app Glasses nos permitirá emparejar las gafas con el smartphone, y primero nos las tendremos que poner; a continuación, solo tenemos que encenderlas con el botón integrado en la patilla, y veremos una luz azul que indica que está buscando un móvil para emparejarse.

Una vez finalizado el proceso, podremos empezar a configurar los diferentes aspectos de las gafas, como por ejemplo, la cámara o las notificaciones.

Por ejemplo, será posible elegir si queremos subir todas las fotos que hagamos con las gafas automáticamente a la memoria del móvil, o si preferimos hacerlo de manera manual o únicamente cuando estemos cargando la batería de las gafas.

Configuración de gafas inteligentes en Android Android Authority El Androide Libre

Es obvio que la app aún no ha terminado su desarrollo, porque hay elementos como la configuración de Gemini o de las notificaciones que no están accesibles; además, aparte de eso, la app es muy simple y le faltan cosas.

Un análisis del código de la app así lo ha revelado, con referencias a nuevas funciones como la detección de conversaciones, donde Gemini será capaz de silenciar las notificaciones de manera automática cuando estemos hablando para que no nos distraigan en nuestras conversaciones.

Un detalle importante es que esta y otras funciones se ejecutan de manera local en las gafas y no en el smartphone para proteger nuestra privacidad, un aspecto que Google quiere cuidar para evitar polémicas como la de las Google Glass.

Por ejemplo, Google promete que no se transmite el audio, las imágenes ni datos de la conversación a los servidores de la compañía u otros servicios.

Las primeras gafas inteligentes con Android XR serán lanzadas a lo largo del 2026 de la mano de fabricantes como Samsung y Real, y entonces será cuando esta app esté disponible para los usuarios de Android.