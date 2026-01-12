Xiaomi iba a dejar en ridículo a Apple: el Xiaomi 17 Air se filtra y posiblemente es el mejor de los smartphones ultrafinos

La moda de los móviles ultrafinos puede haber terminado antes siquiera de empezar. La posible cancelación del Galaxy S26 Edge demuestra que incluso las marcas que primero apostaron por este nuevo formato se están echando atrás.

El motivo de este cambio de parecer es obvio: las cifras de ventas de los móviles ultrafinos son muy malas. Hasta la mismísima Apple está teniendo problemas para mover las suficientes unidades de su iPhone Air, pese al buen recibimiento inicial.

Samsung y Apple no son las únicas que se lo están pensando dos veces antes de seguir invirtiendo en móviles ultrafinos; Xiaomi también habría cancelado su primer modelo "Air" antes de lanzarlo.

Ahora, este supuesto Xiaomi 17 Air se ha filtrado en la red social china Weibo, en forma de un prototipo del chasis que ha terminado en manos de un usuario que también ha revelado que nunca llegará al mercado.

Aunque es solo un vídeo del prototipo, es suficiente para dejar claro que Xiaomi iba a entrar en el sector con, posiblemente, el mejor producto hasta la fecha: el móvil ultrafino con la mejor batería y las mejores cámaras.

Es obvio que el objetivo de Xiaomi era dejar en ridículo a Apple con una alternativa al iPhone Air que la iba a superar en todos los aspectos, como lo demuestra el hecho de que el grosor iba a ser de apenas 5,5 mm, exactamente 0,1 mm más fino que el iPhone Air.

Sumado a eso, el Xiaomi 17 Air iba a tener un módulo compuesto por dos cámaras en vez de una como en el iPhone Air; de esta manera, no iba a ser necesario sacrificar las fotografías en gran angular para obtener un grosor más fino.

El golpe de gracia iba a estar en la batería. Gracias al uso de la tecnología de silicio carbono, los rumores hablan de una capacidad muy superior a cualquier móvil ultrafino del mercado, incluyendo tanto el iPhone Air como el Galaxy S25 Edge.

El gran aspecto negativo de estos móviles finos es precisamente su autonomía, y es posible que sea el motivo por el que no han conseguido despegar, con todas las críticas centrándose en la necesidad de llevar un cargador o una batería externa, lo que elimina las ventajas del formato fino.

Quién sabe si Xiaomi hubiera conseguido convencer a los consumidores con una batería con la capacidad de un móvil convencional; es muy probable que no lo sepamos nunca, porque esta misma filtración asegura que el Xiaomi 17 Air ha sido cancelado.

Sin embargo, el mismo usuario que ha filtrado este dispositivo tiene la esperanza de que este tipo de móviles sean revividos en el futuro próximo, cuando sea "el momento adecuado" y los fabricantes no tengan que hacer tantos sacrificios.