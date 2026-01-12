Las fotos tomadas con los Galaxy cambian para siempre: Samsung copiará una de las mejores cosas de los iPhone

Ya queda menos para la presentación de los Galaxy S26, aunque este año Samsung no haya tenido más remedio que retrasarla, probablemente hasta el mes que viene según los últimos rumores.

No se esperan grandes novedades de "hardware" en esta generación de smartphones Galaxy, y la mayoría se centrará en el "software" con el lanzamiento de OneUI 8.5 y el nuevo asistente Bixby basado en inteligencia artificial.

Pero eso no significa que no vaya a haber motivos para comprar los nuevos modelos, como el nuevo procesador Exynos o lo que se acaba de filtrar: un nuevo modo de cámara inspirado en el de los iPhone.

Desde el iPhone 15, Apple decidió capturar fotografías a una resolución de 24 Mpx por defecto, en vez de los 12 Mpx más habituales en la industria; ahora, @UniverseIce en X afirma que Samsung va a dar un paso semejante.

Y es que los Galaxy S26 serán capaces de tomar fotografías a 24 Mpx gracias a una nueva opción en la configuración avanzada de la cámara; no será la opción por defecto, pero al menos los usuarios podrán activarla si lo prefieren.

Aunque los Galaxy S25 y Galaxy S25+ tienen una cámara principal de 50 Mpx, y el S25 Ultra tiene una cámara de 200 Mpx, por defecto no se usa la resolución completa de la que es capaz el sensor.

Los Galaxy S26 tendrían una nueva opción para tomar fotos a 24 Mpx @UniverseIce | X El Androide Libre

La práctica habitual en la industria es lo que se conoce como "pixel binning", una técnica que combina la información de cuatro o más píxeles para generar un único píxel; por defecto, generando una imagen de 12 Mpx.

Esta técnica tiene varias ventajas, ya que genera una imagen con menos "ruido", especialmente en escenarios con poca luz, ya que se obtiene más información de la misma zona.

Pixel-Binning

Otro motivo por el que se toman fotografías de menor resolución por defecto es para ahorrar espacio de almacenamiento, algo especialmente importante si tenemos copias de seguridad en la nube.

Sin embargo, poco a poco la opción de los 24 Mpx está ganando adeptos, porque representa un punto intermedio entre calidad de imagen, procesamiento y almacenamiento ocupado.

De esta manera, debería ser posible obtener fotografías de mejor calidad en los Galaxy S26, incluso si, como se rumorea, usan los mismos sensores que los Galaxy S25.

A cambio de ocupar un poco más de espacio y de esperar un poco más para el procesamiento de la imagen (tres segundos en el S26 Ultra), las fotografías resultantes deberían ser mejores en muchas situaciones, aunque no en todas; de ahí que el usuario sea el encargado de decidir si quiere usar el modo de 24 Mpx.

El desarrollo de este nuevo modo forma parte de la apuesta de Samsung para ahorrar costes y evitar una subida de precios en los Galaxy S26 pese a la situación actual del mercado, al mismo tiempo que ofrece un motivo para cambiar de móvil.