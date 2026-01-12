Apple supera a Samsung por primera vez y se posiciona como la marca que más teléfonos móviles ha vendido en 2025

Pese a que España es uno de los mercados occidentales más favorables a las empresas de tecnología chinas, a nivel mundial las cosas son diferentes.

Samsung ha sido una de las compañías más exitosas, con mayor cuota de mercado a nivel mundial y, durante mucho tiempo, número uno.

Sin embargo, por primera vez Apple le ha quitado ese puesto en un año en el que el mercado ha vuelto a crecer, aproximadamente un 2%.

Este incremento, aunque moderado en términos porcentuales, representa el segundo año consecutivo de recuperación para un sector que venía de enfrentar desafíos macroeconómicos profundos.

Según los últimos datos de Counterpoint Research, este dinamismo ha estado impulsado por una combinación estratégica de demanda acumulada en mercados emergentes y una tendencia imparable hacia la premiumización en las economías más avanzadas.

El crecimiento del 2 por ciento registrado en 2025 no ha sido uniforme en todo el planeta, sino que ha respondido a factores muy específicos de cada región.

En los mercados en desarrollo, la transición acelerada hacia terminales con conectividad 5G ha sido el principal motor.

Los consumidores en estas zonas están saltando de dispositivos básicos a modelos de gama media que ofrecen capacidades de red modernas, lo que ha generado un volumen de envíos constante durante los cuatro trimestres del año.

Por otro lado, en los mercados maduros, el volumen total de unidades no ha crecido de forma explosiva, pero sí lo ha hecho el valor del mercado.

La tendencia denominada "premiumización" ha calado hondo, con usuarios que prefieren invertir más dinero en un solo dispositivo que les garantice una mayor durabilidad y mejores prestaciones tecnológicas.

Este cambio de mentalidad ha permitido que el precio de venta promedio del sector suba, compensando la saturación de unidades en ciertas áreas geográficas.

Uno de los hitos más destacados de 2025 ha sido la consolidación de Apple como líder del mercado global por envíos anuales.

La firma de Cupertino ha sabido capitalizar la demanda de la serie iPhone 17 y la resistencia en ventas de modelos anteriores como el iPhone 16.

Apple alcanzó una cuota de mercado del 20 por ciento , liderando el crecimiento entre las cinco principales marcas con un aumento del 10 por ciento en sus envíos.

, liderando el crecimiento entre las cinco principales marcas con un aumento del 10 por ciento en sus envíos. Samsung mantuvo la segunda posición con un 19 por ciento de cuota , apoyándose fuertemente en su serie Galaxy A para mantener el volumen y en sus dispositivos plegables para el segmento premium.

, apoyándose fuertemente en su serie Galaxy A para mantener el volumen y en sus dispositivos plegables para el segmento premium. Xiaomi conservó el tercer puesto con un 13 por ciento de participación , demostrando una notable estabilidad en mercados de Europa y América Latina.

, demostrando una notable estabilidad en mercados de Europa y América Latina. Marcas como VIVO y OPPO completaron el top cinco, con estrategias centradas en la expansión en el sudeste asiático y la optimización de sus líneas de productos.

y completaron el top cinco, con estrategias centradas en la expansión en el sudeste asiático y la optimización de sus líneas de productos. Fuera de los cinco primeros, fabricantes como Google y Nothing registraron crecimientos de doble dígito, ganando terreno en nichos específicos de usuarios entusiastas.

El año 2025 también estuvo marcado por la anticipación. Durante la primera mitad del año, muchos fabricantes decidieron adelantar sus envíos para evitar posibles complicaciones derivadas de cambios en las políticas arancelarias internacionales.

Aunque el impacto de estos aranceles terminó siendo menor de lo esperado en la segunda mitad del año, este movimiento logístico inicial ayudó a estabilizar los inventarios globales.

Además, la inteligencia artificial integrada directamente en el hardware ha comenzado a ser un factor decisivo de compra.

Ya no basta con tener una buena cámara; los consumidores buscan ahora procesadores capaces de gestionar tareas de IA generativa localmente, lo que ha incentivado los ciclos de renovación de terminales que habían quedado obsoletos tras la pandemia.

A pesar de los resultados positivos de 2025, los analistas advierten sobre nubarrones en el horizonte de 2026. Se espera que el mercado pueda experimentar una ligera contracción debido a varios factores críticos:

La escasez de componentes clave , especialmente memorias DRAM y NAND, debido a que los fabricantes de semiconductores están priorizando el suministro para centros de datos de IA.

, especialmente memorias DRAM y NAND, debido a que los fabricantes de semiconductores están priorizando el suministro para centros de datos de IA. El aumento de los costes de los materiales de fabricación , lo que podría traducirse en un incremento de los precios finales para el consumidor.

, lo que podría traducirse en un incremento de los precios finales para el consumidor. La saturación del mercado en regiones donde el ciclo de reemplazo de los smartphones se está alargando nuevamente.

2025 ha servido para confirmar que el smartphone sigue siendo el centro del ecosistema digital personal.

La capacidad de la industria para adaptarse a la demanda de productos de mayor calidad y la integración de nuevas tecnologías será fundamental para navegar los retos logísticos y de costes que se perfilan para los próximos ejercicios.