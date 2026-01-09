El nuevo OnePlus Turbo 6 es una revolución, con batería de 9.000 mAh y pantalla rápida pero con precio asequible

Estamos a las puertas de una revolución en las baterías para móviles, y OnePlus ha dado el primer paso para abrirlas con la presentación de los nuevos OnePlus Turbo 6 y Turbo 6V, que tienen una batería de nada menos que 9.000 mAh.

Es una cifra que, hasta no hace mucho, parecía demasiado futurista, algo más propio de un estudio científico que de un producto comercial; pero es muy real, gracias a la combinación de silicio y carbono.

Ya hemos visto algunos smartphones que hacen uso de estos compuestos para sus baterías, y algunos incluso están llegando a España, como el OnePlus 15 y su gigantesca batería de 7.300 mAh.

La gran diferencia es que los nuevos OnePlus Turbo 6 y Turbo 6V no son smartphones de gama alta ni dirigidos al sector premium, y de hecho, se encuentran por debajo del OnePlus 15, el modelo más puntero de la marca hasta la fecha.

Pese a eso, los 9.000 mAh del Turbo 6 hacen que los 7.300 mAh del OnePlus 15 parezcan pocos (aunque no lo son, por supuesto). Y es que esta batería no es interesante únicamente por su capacidad.

La batería de los OnePlus Turbo 6 ha sido desarrollada en colaboración con CATL, y es capaz de obtener una mayor densidad, de 763 Wh/L en un espacio físico más pequeño, lo que la compañía llama "Glacier Battery".

Batería de 9000 mAh en el OnePlus Turbo 6 OnePlus El Androide Libre

Gracias a esto, el grosor del OnePlus Turbo 6 se queda en apenas 8,5 mm, con un peso de 217 gramos, cifras que son más propias de un móvil convencional que de un dispositivo con una batería semejante.

OnePlus presenta estos dispositivos como "smartphones gaming", y la idea es que la batería permita jugar durante casi todo el día; la compañía asegura que puede durar hasta 10 horas con "uso pesado", lo que se traduce a dos días de uso moderado.

A eso hay que sumar que esta batería es compatible con carga rápida de 80W, además de carga inversa de 27 W para usar el smartphone como si fuese una batería externa para otros dispositivos.

OnePlus Turbo 6 OnePlus El Androide Libre

Siendo un dispositivo gaming, el rendimiento tiene una gran importancia; y aquí es donde encontramos la principal diferencia entre ambos modelos de la gama.

El OnePlus Turbo 6 usa el nuevo Snapdragon 8s Gen 4, que precisamente fue lanzado por Qualcomm para dispositivos que requieren mucha potencia pero que no pueden ser tan caros como para usar el Snapdragon 8 Elite.

Estando solo un escalón por debajo del chip más puntero de la gama, esperamos grandes cosas de este OnePlus Turbo 6, que se puede configurar con hasta 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento UFS 4.1.

Por su parte, el OnePlus Turbo 6V usa un Snapdragon 7s Gen 4, que obviamente no será tan potente pero que debería compararse muy bien con modelos de gama media.

Para aprovechar esta potencia, ambos dispositivos tienen pantallas muy rápidas que permiten ejecutar los juegos a altas tasas de frames (siempre y cuando el procesador pueda, por supuesto).

Ambos modelos tienen un panel AMOLED de 6,78 pulgadas y resolución FHD+, pero en el Turbo 6 se pueden alcanzar los 165 Hz, mientras que en el Turbo 6V está limitado a los 144 Hz, que sigue siendo superior a la mayoría de smartphones.

En China, el OnePlus Turbo 6 costará 2.099 yuanes, aproximadamente 260 euros al cambio actual, mientras que el Turbo 6V costará 1.899 yuanes (234 euros). Por supuesto, estos precios no serán iguales si estos dispositivos llegan a España, algo que no ha sido confirmado por la compañía.