La nueva función de Spotify para las playlists, artistas y chats de contactos que no podrás olvidarte de ella al usarla

Justo ayer mismo se actualizó Spotify con la posibilidad de ver la canción que reproduce un contacto desde la función de Mensajes, pero la app para móviles en Android esconde una función brutal para el móvil.

Android permite con un toque largo en una app en la pantalla de inicio que se despliegue un pequeño menú que da acceso a algunas de las funciones más importantes de la aplicación.

Spotify, en este caso, ofrece una función exclusiva en Android y que es inexistente en la versión para iOS: enlaces directos a las playlists, artistas y ahora incluso los chats de la función Mensajes.

Mensajes es una de las últimas novedades de Spotify que se desplegó el año pasado para darle un toque más social a la plataforma y para que desde la misma compartamos canciones con amigos o familiares.

Ahora, al hacer una pulsación de forma prolongada sobre el icono de Spotify en Android, aparecerán tanto las playlists o artistas como los contactos.

Accesos directos a las playlists, artistas y chats de Spotify

Y lo mejor viene ahora: si hacemos otra pulsación larga sobre cualquiera de las opciones, como una playlist o un contacto, podemos arrastrar su propio icono a cualquier lugar de la pantalla de inicio.

Con lo que podemos tener en la pantalla de inicio al icono del contacto de un amigo al igual que las playlists que más solemos reproducir o al artista favorito para estar a la última de los temas que lanza desde Spotify.

Y un punto importante, para que aparezcan los chats, artistas o playlists en el menú del icono de la app de Spotify se han de reproducir o tener una conversación activa con un contacto.

Es decir, que aparecerán las últimas playlists o artistas reproducidos al igual que los chats activos que tengamos con la función de Mensajes de Spotify.

Imagen de los accesos directos a playlistas, artistas y contactos en Spotify

Lo que se consigue es evitar entrar a Spotify al igual que personalizar una de las pantallas de inicio con esas listas que suelen tener una carátula apropiada.

Así podemos tener una pantalla dedicada a nuestros artistas favoritos o playlists que más solemos reproducir, o como última novedad los chats activos de contactos.

Que de hecho es otra de las oportunas ocurrencias de la plataforma, ya que podemos entrar a conversar directamente u ojear qué temas está reproduciendo.

En las capturas que adjuntamos se puede ver que los iconos aparecen en un tamaño mayor, y esto es una función de Good Lock del Samsung Galaxy S25 Ultra (disponible también para otros Galaxy).

Lo que permite es que podamos reducir, aumentar o girar todos los iconos de las apps que aparecen en la pantalla de inicio.

Así que no, no es una función de Spotify y sí exclusiva de los móviles de Samsung que queda de miedo con esta funcionalidad de la plataforma de música por streaming.