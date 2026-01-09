Las llamadas en Android cambian para siempre: así se configura la foto que verán tus contactos cuando llamen

Fotomontaje inspirado en las tarjetas de contacto Manuel Ramírez / Chema Flores

Tras conocer otro de los avances hechos por Google en las tarjetas de contacto de Android, ahora conocemos todos los detalles de la función "Mi Tarjeta de Contacto".

Al igual que en un iPhone, vamos a tener el control de la foto, la tipografía e incluso controlar quién puede ver la tarjeta que hemos personalizado nosotros mismos.

Esta función la introdujo Google el año pasado en Android, pero ha carecido de una función a la que Apple denomina como Pósters de Contacto en el iPhone.

Aquí podemos controlar cómo nuestra propia Tarjeta de Contacto aparecerá cuando nos llame un desconocido, amigo o familiar.

Es crucial, ya que así decidimos la foto que realmente queramos que vean y no la que a veces Google incluso muestra de forma aleatoria.

Imágenes de la configuración de Tarjetas de Contacto en Android Android Authority

Android Authority ha podido activar esta función en la versión 204.0.852029473-publicbeta-pixel de la app Teléfono de Google y probar cómo se configura

Se accede desde los ajustes de la app y se pulsa en "Crear" bajo la sección "Mi tarjeta de contacto".

Se selecciona la cuenta de Google y se elige una foto de la galería, de la cámara misma o de Google Fotos.

Permite personalizar la fuente tipográfica y el color, tal como haríamos con una tarjeta de contacto al uso, le damos al previo y elegimos quién puede verla.

Imagen que muestra a quién se mostrará la tarjeta de contacto Android Authority

Las dos opciones que da Google son solo tus contactos o todo el mundo. Una vez hecha la configuración, la tarjeta aparece bajo Mis tarjetas de contacto.

Se da la posibilidad de editarla en todo momento al pulsar sobre la imagen y según se puede leer en la descripción de la app, los destinatarios podrán ver el nombre, foto y otra información de la cuenta de Google.

Hay un dato importante en esta experiencia. Si alguien ya tiene nuestro contacto y ha personalizado la tarjeta de contacto en su móvil, su versión tiene prioridad ante la que hemos configurado.

La nuestra aparecerá cuando no se haya personalizado la tarjeta de contacto de alguien. Lo que significa que esta novedad de Android es perfecta cuando vamos a añadir un nuevo contacto (y siempre que haya personalizado su propia tarjeta).

Ahora hay que esperar a que despliegue esta importante novedad para tener en nuestra mano la posibilidad de elegir la foto con la que nos verán cuando nos llamen.

Debería de ser a través de la app Teléfono de Google, pero con Android 17 aproximándose por el horizonte, Google podría aprovechar esta actualización para desplegarla.