La carga rápida del Galaxy S26 Ultra pasaría a los 60 W, pero los resultados de las pruebas filtradas no impresionan

Tras conocer por una filtración que el lanzamiento del Galaxy S26 Ultra apunta para el 25 de febrero, ahora otra ha dado los detalles sobre el aumento de la velocidad de carga del flagship coreano.

No es la primera vez que un rumor indica que finalmente Samsung da un salto hacia delante en la velocidad de carga de sus flagships, ya que el Galaxy S25 Ultra se quedó en los 45 W.

Que apareciera un cargador de 60 W en la web de Samsung también ha alimentado la posibilidad de que finalmente el Galaxy S26 Ultra ofrezca otra experiencia de carga más rápida.

Lo que no queda claro es que si realmente será tan rápida como se podría esperar según los datos que ha dado a conocer Ice Universe, el reconocido filtrador.

Señala que, según los resultados de pruebas oficiales, el Galaxy S26 Ultra puede cargar por cable del 0 al 75 % en solo 30 minutos.

El filtrador menciona que la prueba se llevó a cabo bajo condiciones controladas por Samsung y no en condiciones reales.

Esas condiciones reales serían desde el tipo de voltaje a la temperatura ambiente, así que sería interesante conocer si trasladan ese tiempo de carga a un caso real para al menos saber que se cargará más rápido que el Galaxy S25 Ultra.

GSMArena afirma que no es un avance realmente importante para un incremento de 15 W sobre el Galaxy S25 Ultra.

Este mismo cargaba del 0 al 72 % en 30 minutos. Aunque la ventaja que puede tener el Galaxy S26 Ultra es una batería de mayor capacidad para pasar de los 5.000 mAh de los últimos años (o 'casi desde siempre') a los 5.200 mAh.

Una nueva experiencia de carga por cable, inalámbrica y con una mayor capacidad de batería, que dejaría atrás los años en los que Samsung se ha mantenido muy cauta por los problemas que surgieron con el polémico Galaxy Note 7.

De todas maneras, hay que andar cautos frente a la capacidad de la batería, ya que hay otras filtraciones que mantienen que será la misma de 5.000 mAh.

También hay esperanzas, debido a otro rumor, de que en la inalámbrica se pase de los 15 W a los 25 W e incluso la aparición de fundas magnéticas para seguir los pasos de los Pixel 10 de Google que se inspiraron en los de Apple.

Y para los dos modelos que componen la serie, el Galaxy S26 y S26 Plus, las cargas se quedarían de la misma forma que los anteriores: 25 W y 45 W respectivamente.