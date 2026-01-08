Xiaomi va a reventar el mercado español: lanza el nuevo Poco M8 con batería gigante y un precio que parece mentira

El mercado de los smartphones para este 2026 tiene mala pinta, con muchos fabricantes ya adelantando una subida de precios generalizada para todos sus modelos como consecuencia de la alta demanda de componentes.

Por eso, el lanzamiento de hoy de los POCO M8 y M8 Pro en España se puede considerar un golpe en la mesa de Xiaomi, que parece dispuesta a aprovechar la situación de la mejor manera que sabe, con productos de calidad y muy baratos.

Y es que estamos ante dispositivos que cumplirán y superarán las necesidades de la mayoría de los usuarios, con precios que parten de los 230 euros; pueden convertirse en los móviles más recomendables del año.

La característica estrella de los POCO M8 y M8 Pro se encuentra en la batería. En el modelo básico tiene una capacidad de 5520 mAh, lo cual ya es más de lo que ofrecen la mayoría de las marcas, incluso en este sector.

Pero el modelo Pro da un paso más allá, ofreciendo una gigantesca batería de 6500 mAh y convirtiéndose en una de las pocas opciones en España que supera la barrera psicológica de los 6000 mAh.

Batería de 6500 mAh en el POCO M8 Pro Xiaomi El Androide Libre

La clave se encuentra en la nueva tecnología de silicio carbono para baterías de smartphones que ya lleva unos meses usándose en China, y que por fin está llegando a España pese a las restricciones impuestas por la Unión Europea en el transporte de baterías.

Esta batería ya puede ser un motivo de peso para comprar el POCO M8 Pro, teniendo en cuenta que no hay smartphones de gama media en España que se acerquen aún a esa capacidad, pero el resto del 'hardware' está a la altura.

El POCO M8 Pro está basado en el nuevo Snapdragon 7s Gen4 lanzado hace poco por Qualcomm; trae mejoras notables en todos los aspectos del chip, incluyendo mayor rendimiento de CPU y GPU y compatibilidad con IA de manera local.

La pantalla es otro aspecto que va a destacar respecto al resto, con un tamaño de 6,83 pulgadas, resolución 1,5K y un brillo máximo de 3200 nits; destaca la tecnología "eye-care" con PWM de 3840 Hz para poder usar el móvil durante más tiempo sin fatigar los ojos.

POCO M8 Pro Xiaomi El Androide Libre

En cuanto a fotografía, el POCO M8 Pro cuenta con un sensor principal Light Fusion 800 de 50 Mpx, con estabilización óptica de imagen (OIS), que viene acompañado de un gran angular de 8 Mpx.

Pese a lo que parece en el diseño, en realidad sólo tenemos dos cámaras traseras, mientras que en el frontal tenemos un sensor de 32 Mpx para selfies.

Por último, destaca la carga rápida de 100 W, con carga inversa de 22,5W, además de protección IP68 y conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.4 y 5G.

El POCO M8 Pro ya está disponible para reservar con un precio de 309,99 euros, lo que supone una rebaja de 40 euros respecto a su precio final cuando llegue al mercado el próximo 14 de enero, de 349,99 euros.

Ese precio es para la versión de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento, pero también podemos conseguirlo con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento por 399,99 euros (359,99 si lo compramos antes del 14 de enero).

POCO M8 Xiaomi El Androide Libre

Por su parte, el POCO M8 básico es el nuevo smartphone de la marca basado en el procesador Snapdragon 6 Gen 3; en general, es una versión menos potente que el modelo Pro, pero puede ser suficiente para mucha gente.

La pantalla, por ejemplo, sigue usando un panel AMOLED, pero en este caso de 6,77 pulgadas con frecuencia de refresco de 120 Hz, aunque mantiene el mismo brillo máximo de 3200 nits y PWM de 3840 Hz.

Para las cámaras, el sensor principal también es de 50 Mpx, pero es el Light Fusion 400 y viene acompañado solo de un sensor de profundidad de 2 Mpx, con una cámara selfie de 20 Mpx en el frontal.

El POCO M8 cuenta con carga rápida de 45 W, protección IP66 y conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.1 y 5G.

El POCO M8 está disponible por solo 229,99 euros hasta el 14 de enero, con un precio final de 269,99 euros para la versión de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento; la versión con 512 GB de almacenamiento cuesta 299,99 euros (259,99 euros con rebaja) pero mantiene los 8 GB de memoria RAM.