Un móvil barato con una cámara de 200 Mpx y zoom: el nuevo Realme 16 Pro es oficial para dominar la gama media

Puede que realme se encuentre en un momento un poco extraño, después de que se haya confirmado oficialmente que realme ahora pasa a formar parte de OPPO como una submarca, pero eso no significa que vaya a desaparecer.

De hecho, puede que esta sea una oportunidad para revitalizar una marca que no ha aparecido mucho en España durante los últimos años; y los nuevos realme 16 Pro y realme 16 Pro+ pueden ser una oportunidad de oro para conseguirlo.

Estos nuevos smartphones de gama alta destacan por usar una cámara principal de 200 Mpx, algo que abre la puerta a más posibilidades en lo que respecta a la fotografía y permite ofrecer una configuración algo diferente a la competencia.

Tanto el realme 16 Pro como el modelo "Plus" usan el mismo sensor como cámara principal, el ISOCELL HP5 presentado por Samsung hace poco y que es el sensor de 200 Mpx más pequeño del mundo.

Normalmente, este tipo de sensores de alta resolución no se han usado para la cámara principal; el motivo por el que realme lo ha hecho es porque así es capaz de ofrecer zoom sin pérdida, ampliando la imagen original.

Realme 16 Pro realme El Androide Libre

En efecto, en vez de integrar un teleobjetivo, los algoritmos simplemente hacen una fotografía de tamaño completo a 200 Mpx de resolución y recortan la parte que queremos "ampliar"; el resultado es un zoom digital de seis aumentos sin pérdida, según Samsung.

En el realme 16 Pro básico, esto tiene la ventaja de que realme no tiene que meter un telefoto para ofrecer fotografías con aumento sin pérdida, algo que seguramente será una gran ventaja en comparación con sus rivales.

Realme 16 Pro realme El Androide Libre

Pese a esto, el realme 16 Pro+ sí que cuenta con un telefoto, en este caso de 50 Mpx y que permite hacer zoom óptico de 3,5 aumentos. Por último, ambos móviles tienen un gran angular de 8 Mpx, además de una cámara selfie de 50 Mpx.

Aunque el diseño de ambos modelos es similar, adoptando unas líneas similares a las de modelos de OPPO y OnePlus, en la práctica son dispositivos muy diferentes.

Realme 16 Pro (izq) y realme 16 Pro+ (der) realme El Androide Libre

Por ejemplo, aunque ambos dispositivos tienen una pantalla AMOLED de 6,79 pulgadas con una tasa de refresco de 144 Hz y un brillo pico de 6.500 nits, en el modelo Pro+ la pantalla es curva en los lados para dar una sensación más "premium", mientras que en el modelo Pro la pantalla es completamente plana.

En el interior, el realme 16 Pro tiene un procesador Dimensity 7300 Max de Mediatek, mientras que el modelo "Plus" opta por un Snapdragon 7 Gen 4 que debería darle ventaja en cuanto a rendimiento.

Donde ambos modelos coinciden es en la batería, que tiene una capacidad de 7.000 mAh, una cifra que hasta no hace mucho parecía imposible, y en ambos casos con soporte de carga rápida de 80W.

Por el momento, realme sólo ha confirmado el lanzamiento de los realme 16 Pro y realme 16 Pro+ en India, y aunque se esperan más noticias para el mercado global, hay que recordar que el realme 15 Pro no llegó a ser lanzado en España, así que hay que esperar a los planes de OPPO.