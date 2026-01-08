Honor quiere que te olvides de los Galaxy S26: el nuevo Magic8 Pro tiene una batería gigante y cámara Ultra Nocturna

El retraso en el lanzamiento de los Galaxy S26, que ahora no se esperan hasta finales de febrero o principios de marzo, puede ser costoso para Samsung, especialmente con lanzamientos como el que Honor ha confirmado esta semana.

Para empezar, el nuevo Honor Magic8 Pro bien puede ser el smartphone de gama alta alternativo que estábamos esperando, con un sistema de cámaras muy avanzado y pionero y un rendimiento excepcional.

El protagonista, sin duda alguna, es el conjunto de cámaras que la compañía ha llamado "Ultra Nocturna" por sus capacidades en situaciones de baja iluminación, incluso si queremos hacer fotos con zoom.

En efecto, este smartphone tiene una cámara teleobjetivo Ultra Nocturna de 200 Mpx, que permite hacer zoom óptico de 3,7x y zoom digital de hasta 100x.

La clave se encuentra en el sensor de imagen extragrande de 1/1.4 pulgadas, pero no es la única pieza importante; Honor también presume de un modelo de estabilización basado en IA, que permite hacer fotos con zoom hasta siete veces mejores.

Zoom óptico nocturno en el HONOR Magic8 Pro HONOR El Androide Libre

Otra innovación propia de Honor es Color Mágico, el primer motor de color potenciado por inteligencia artificial, que permite obtener los diferentes colores y estilos de una imagen cualquiera, como una foto o una obra de arte, para modificar nuestras fotografías.

El sensor principal, por su parte, tiene una resolución de 50 Mpx y también es compatible con la misma tecnología Ultra Nocturna y puede hacer fotos en situaciones de baja luminosidad. Por último, se incluye una cámara gran angular también de 50 Mpx.

Estas cámaras se pueden activar automáticamente haciendo una doble pulsación en el nuevo botón de IA que viene incluido en el Magic8 Pro, que también abre sugerencias de inteligencia artificial en cualquier pantalla y puede configurarse para iniciar funciones de IA.

Honor Magic8 Honor El Androide Libre

La inteligencia artificial es el otro punto fuerte en el que se ha centrado Honor, que cuenta con su propia HONOR AI que se ejecuta en el propio dispositivo para algunas funciones, además de Google Gemini; por esto último, se incluyen tres meses de prueba de Google AI Pro para aprovechar todas las funciones.

Entre las funciones avanzadas de IA se encuentran el Agente de Configuración AI, que permite configurar nuestro smartphone a nuestro gusto sin tener que navegar por menús, así como el Agente de fotos IA que permite acceder a funciones como el borrado de elementos o la mejora de imagen con la voz o con simples toques.

Algunas de las funciones de IA son posibles gracias al procesador del Honor Magic8 Pro, el Snapdragon 8 Elite Gen 5, que también permite acceder a funciones de mejora de videojuegos como ampliación de imagen por IA.

Otro punto fuerte lo tenemos en la batería de silicio carbono con una capacidad de 6270 mAh, que es compatible con la carga rápida de 100 W HONOR SuperCharge.

HONOR Magic8 Pro HONOR El Androide Libre

El HONOR Magic8 Pro estará disponible en España a partir del 12 de enero aunque no se han confirmado precios por el momento.

Además, la compañía ha confirmado el lanzamiento en España del HONOR Magic8 Lite, un dispositivo que no es tan puntero, pero que en algunos aspectos destroza a sus rivales.

Por ejemplo, la batería del Magic8 Lite es de nada menos que 7.500 mAh, lo que según HONOR permite por fin obtener tres días de uso de nuestro dispositivo, aunque eso dependerá en buena medida de cómo lo usemos.

Junto con esta batería, contamos con un Snapdragon 6 Gen 4, además de una pantalla OLED de 6,79 pulgadas con brillo máximo de 6.000 nits.

En cuanto a fotografía, el Magic8 Lite tiene un sistema dominado por la cámara principal de 108 Mpx con OIS, acompañada de un gran angular de 5 Mpx y una cámara frontal de 16 Mpx.

La fecha de lanzamiento del Magic8 Lite, así como su precio, aún no ha sido confirmada por HONOR, pero la compañía ha asegurado que será lanzado en España.