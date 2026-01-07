Windows 11 cambia para siempre: estas son las novedades de 26H1, la mayor actualización en años

El HP OmniBook Ultra 14 será uno de los primeros ordenadores con Windows 11 26H1 HP El Androide Libre

El 2026 va a ser interesante, y tal vez también algo confuso, en lo que respecta a nuevas versiones de Windows 11; ahora que Microsoft ha confirmado el próximo lanzamiento de Windows 11 26H1, tenemos una mejor idea de sus planes.

Windows 11 26H1 será al mismo tiempo la versión más innovadora del sistema en muchos años, y la que menos personas podrá usar; de hecho, si estás leyendo estas palabras, lo más probable es que vayas a tener que esperar casi un año para disfrutar sus novedades.

Eso es porque Windows 11 26H1 será una versión del sistema exclusiva para ordenadores con los nuevos procesadores Snapdragon X2 Plus, Snapdragon X2 Elite y Snapdragon X2 Elite Extreme que ya han sido anunciados durante este CES 2026. También se espera que sea compatible con los futuros procesadores de Nvidia.

Eso significa que Windows 11 26H1 no será una actualización que puedas instalar en tu ordenador; cuando sea lanzada el próximo mes de abril, solo estará disponible preinstalada en ordenadores con Snapdragon X2.

Sabemos la fecha de lanzamiento de Windows 11 26H1 porque Qualcomm ya ha confirmado que los primeros portátiles con Snapdragon X2 y este sistema preinstalado serán lanzados a finales del primer trimestre del 2026, es decir, entre finales de marzo y principios de abril.

Sin embargo, esto no significa que puedas ignorar esta nueva versión de Windows 11; porque se trata de una de las más importantes de la historia reciente del sistema operativo, y traerá importantes cambios a todos los usuarios.

Y es que Windows 11 26H1 es la primera versión de Windows basada en una nueva plataforma interna, llamada "Bromine"; por lo tanto, es la sustituta de "Germanium", la plataforma en la que se basaron Windows 11 24H2 y Windows 11 25H2.

El cambio de nombre interno representa un cambio de "rama", un nuevo camino para Windows 11 que traerá importantes cambios en el funcionamiento interno del sistema operativo, mucho más allá de simples cambios estéticos o de nuevas apps.

En concreto, Microsoft plantea Bromine como un "trabajo de fontanería", con el que quiere "desatascar las cañerías" del sistema para hacer que todo vaya más fluido y obtener un mejor rendimiento y funcionamiento general.

Con Bromine, Microsoft va a actualizar el núcleo del sistema operativo, además de adoptar soporte avanzado de nuevas plataformas como ARM64, cambios en APIs internas y en la pila de la NPU usada para ejecutar IA de manera local.

Pero sobre todo, el mayor cambio, y el que tiene más potencial de mejorar el funcionamiento de Windows, es el nuevo modelo de "drivers", los controladores que permiten usar el "hardware" de nuestro ordenador.

Más que crear un modelo completamente nuevo, el objetivo de Microsoft es ampliar y especializar el modelo actual para nuevos tipos de componentes, como NPUs más potentes, GPUs integradas, controladores de energía avanzados y más.

No se trata de una revolución, especialmente porque inicialmente sólo se aplicará a los nuevos portátiles con procesadores Snapdragon X2, y a los futuros Nvidia N1, para poder aprovechar mejor sus componentes. Pero a largo plazo, tiene mucho potencial.

La primera actualización que empezará a recibir estos cambios es Windows 11 26H2, que será lanzada en la segunda mitad del año y que sí estará disponible para todos los usuarios del sistema operativo sin importar el procesador que usen.

Windows 11 26H2 no se diferenciará mucho a simple vista del Windows 11 25H2 actual, pero se espera que traiga más funciones de IA que se ejecutan a nivel local en ordenadores con NPU, incluyendo los nuevos Intel y AMD.