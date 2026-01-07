Samsung cambiaría para siempre la fecha de lanzamiento de los Galaxy S26: se filtra la exacta para el mes de febrero

Tras conocer las 10 mejoras del nuevo Galaxy S26 Ultra, ahora el filtrador Evan Blass citó en X (antes Twitter) que los móviles Galaxy S26 se presentarían el 25 de febrero.

En su tuit se puede leer que la fecha del 25 de febrero sería la correcta y cita otro tuit de Ice Universe, un reconocido filtrador, que menciona como fuente a un medio coreano.

En la citación también se puede leer: "Samsung ha decidido mantener los precios para la serie Galaxy S26 y Galaxy Z Fold8 / Flip8 sin cambios y sin ningún nuevo plan para modificarlos para julio".

Una filtración, según Android Authority, que corrobora los recientes reportes y filtraciones sobre la fecha exacta que finalmente habría decidido la compañía coreana y que supone un gran cambio comparado con sus predecesores.

Si el Galaxy S25 se lanzó el 22 de enero de 2025, la serie Galaxy S24 lo hizo el 17 de enero de 2024, por lo que la nueva filtración de Evan Blass, si está en lo cierto, supone un cambio de rumbo al llevar la presentación a un mes y unos días después.

La razón detrás de este cambio de fechas se debería a la decisión en el último momento de Samsung de sustituir el Galaxy S26 Edge por el S26 Plus.

Evan Blass tampoco ha dado ninguna información sobre cambios en las especificaciones, así que se mantienen en las que conocemos hasta ahora.

Imagen del tuit del filtrador Evan Blass

El Galaxy S26 Ultra se definiría por el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, una batería de 5.000 mAh, carga por cable de 60 W y un módulo de cámaras con alguna mejora comparado al S25 Ultra.

Los que sí que podrían sufrir cambios en el chip son los modelos Galaxy S26 y S26 Plus que en algunas regiones montarían chip Exynos (dependiendo del mercado en el que sean distribuidos).

El modelo base Galaxy S26 se quedaría con una batería de 4.300 mAh, mientras que el modelo Plus mantendría la de 4.900 mAh.

Y aquí sí que podríamos ir olvidándonos de alguna mejora en las cámaras, al menos alguna que mejorara la experiencia comparada a la de los actuales Galaxy S25 y S25 Plus disponibles para su compra aquí en España.

Que se mencione que los Galaxy S26 y próximos plegables de Samsung mantengan su precio se debe al problema que se enfrentan ahora los fabricantes de móviles con la subida que ha sufrido la memoria RAM desde el año pasado.

Esta jugada por parte del fabricante coreano podría ser muy importante, ya que la misma Xiaomi avisó a finales del año pasado que aumentaría el precio de sus dispositivos móviles, así que pasarse a alguno de los Galaxy S26 supondría para el usuario tener un flagship que en 2027 podría tener un precio mucho más elevado.