Realme se integra en Oppo y funcionará como submarca: busca "presentar una oferta de móviles unificada y mejorada"

Tras el lanzamiento de la serie GT 8, el fabricante de teléfonos móviles chino Realme acaba de anunciar su plena integración en la compañía de electrónica de consumo OPPO como una submarca.

Un movimiento que, según ha confirmado EL ESPAÑOL - El Androide Libre pone el foco en optimizar los recursos y reducir costes para ambas compañías, que comparten la misma empresa matriz. Del mismo modo que ya sucedió con OnePlus y Oppo en el 2021.

realme ha sido conocida en España, al igual que en la India, Sudeste Asiático y Europa, por ser propiedad del gigante chino de hardware de consumo BBK Electronics, que también tiene en propiedad las marcas de móviles OPPO, OnePlus y VIVO.

realme y OPPO han compartido un comunicado al que ha tenido acceso este periódico que indica que "como parte de un movimiento estratégico para aprovechar mejor los recursos y potenciar las sinergias, realme se está integrando en OPPO como una submarca".

"Esto permite a OPPO, realme y OnePlus presentar una oferta unificada y mejorada, ofreciendo productos más innovadores y diferenciados, así como una experiencia de servicio más ágil y centrada en el cliente a nivel global", concluye.

De momento la compañía no ha hecho comunicado a los propietarios de los móviles y si esta transición les afectará en el día a día, aunque en un primer contacto no debería de suceder nada, ya que ahora se integra en una submarca de OPPO.

El ejemplo en el que se mira realme es en la experiencia de OnePlus, cuya integración le ha permitido reorientar su porfolio con una variedad de móviles y relojes muy interesantes. Uno de los ejemplos más destacados recientes es el OnePlus 15R, al igual que su flamante buque insignia OnePlus 15.

Realme GT8 Pro ARAMCO ASTON MARTIN

Realme aterrizó en España el 15 de octubre de 2019 con un evento de lanzamiento oficial en Madrid, y así establecer a la capital española como su sede central de operaciones por toda Europa.

Y por estos lares le ha ido bastante bien a la marca china con resultados de ventas sorprendentes como sucedió en 2024 cuando las ventas del realme GT 6 aumentaron un 753 % en España.

En 2022 se convirtió en la quinta marca que más móviles vendía en España gracias a un amplio catálogo de móviles baratos que han presumido de especificaciones de gama media e incluso alguna de gama alta.

Así ha seguido continuando en el mercado español con una serie de lanzamientos que han ido apuntando a otros precios y unas especificaciones bien sorprendentes como los realme GT 8 que ya son oficiales en China desde hace un par de meses.