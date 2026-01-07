Nueva esperanza para quienes buscan ordenadores portátiles baratos: Qualcomm presenta el nuevo Snapdragon X2 Plus

El CES 2026 se está celebrando esta semana, y como era de esperar, todas las grandes marcas han presentado las nuevas generaciones de sus ordenadores portátiles; y también como era de esperar, el precio es el mayor problema que tienen.

El encarecimiento de la memoria RAM, por culpa de la gran demanda de las empresas de IA generativa, se notará especialmente en productos como smartphones y ordenadores, que se espera que suban de precio de manera generalizada.

Qualcomm puede tener la solución para quienes quieren, o tienen que, cambiar de portátil este año: el nuevo Snapdragon X2 Plus, un nuevo procesador diseñado para ordenadores Windows 11 de bajo coste.

Recordemos que hace unos meses, Qualcomm presentó el Snapdragon X2 Elite Extreme, un chip diseñado para desafiar a Apple y sus MacBook; en cambio, el Snapdragon X2 Plus es un chip de gama media con mejoras notables para hacer más atractivos los portátiles más baratos.

La gran ventaja del Snapdragon X2 Plus es que usa los nuevos núcleos Oryon de tercera generación, lo que ya de por sí trae una mejora del 35% en el rendimiento, además de una eficiencia un 43% superior.

Snapdragon X2 Plus de Qualcomm Qualcomm El Androide Libre

Este también es un chip diseñado para ejecutar inteligencia artificial de manera local y no depender tanto de servidores externos; para ello, el rendimiento de la NPU integrada se ha duplicado, y ahora alcanza los 80 TOPS.

Qualcomm afirma que esta NPU ahora es capaz de ejecutar más de 50 tareas diseñadas para IA de manera local en el propio portátil.

Para ajustar mejor los precios, el Snapdragon X2 Plus estará disponible en dos configuraciones: una con 10 núcleos y otra con 6 núcleos.

The #SnapdragonXSeries X2 Plus took center stage at #CES2026. ​



This will unlock smarter, faster, and more secure computing for creators, innovators, and professionals who demand more. pic.twitter.com/FwLuvVIyOI — Qualcomm (@Qualcomm) January 6, 2026

Ambas versiones son muy parecidas y, de hecho, ambas usan 6 núcleos Prime que alcanzan los 4,04 GHz; la diferencia es que la versión más cara suma 4 núcleos Performance y tiene más memoria caché.

Además, ambos modelos cuentan con una GPU integrada Adreno X2-45 que ofrece un rendimiento un 29% superior respecto a la pasada generación en juegos y aplicaciones 3D; en el modelo de 10 núcleos alcanza los 1,7 GHz, pero solo 0,9 GHz en la versión de seis núcleos.

Esta nueva GPU permite usar tres monitores 4K al mismo tiempo, además de alcanzar una frecuencia de refresco de 144 Hz y cuenta con compatibilidad con DirectX 12.2 Ultimate en Windows 11.

Los portátiles con el Snapdragon X2 Plus tendrán acceso a los últimos estándares de conectividad, como WiFi 7 y Bluetooth 5.4, además de 5G en modelos seleccionados.

Algunos fabricantes ya han anunciado que lanzarán portátiles Windows 11 con el nuevo Snapdragon X2 Plus en sus diferentes versiones, incluyendo Lenovo y HP.