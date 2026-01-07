Motorola hace oficial el plegable Razr Fold y anuncia una nueva familia de móviles flagship en España con el Signature

Tras conocer uno de los Motorola con mejor batería, hoy ha presentado en el CES 2026 una nueva familia de flagships ultrafinos con el Motorola Signature y el nuevo plegable tipo libro.

Antes de pasar a dar sus detalles, al igual que del nuevo Moto Watch, fruto de la colaboración con la marca Polar conocida por sus wearables deportivos y fitness, ya es oficial el Motorola Razr Fold.

Se caracteriza por una pantalla interna LTPO de 8,09 pulgadas con resolución 2K y una exterior que alcanza las 6,56 pulgadas.

Triple configuración de cámaras capitaneada por el sensor Sony LYTIA de 50 Mpx, una ultra gran angular de 50 Mpx y un teleobjetivo periscópico de 50 Mpx con zoom óptico 3x y soporte a grabación Dolby Vision.

En la pantalla externa monta una cámara de 23 Mpx para selfies y en la interna llega a los 20 Mpx. Un móvil plegable caracterizado por los colores Pantone en dos versiones: Pantone Blackened Blue y Pantone Lily White.

Motorola Fold Razr Motorola

Motorola no ha revelado ni su precio ni más especificaciones del Razr Fold, que también destacará por funciones IA como Catch Me Up y Next Move al igual que el soporte al stylus Moto Pen Ultra.

El resto de la información se dará a conocer en los próximos meses para completar un móvil plegable que entra a competir directamente contra el Galaxy Z Fold 7 y el Pixel Fold de Google.

Motorola Signature

Motorola estrena una nueva familia con Signature como el flagship más prometedor de la compañía en años (que no sea un Razr) y, aunque no entra a competir directamente con los más finos, se queda en los 6,99 mm de grosor y un peso de 186 g.

Sí sigue con la línea de diseño de cuatro curvas de la familia Edge con acabados cuidados y hasta 7 años de actualizaciones de Android y parches de seguridad.

Motorola Signature Motorola

Cuenta con un sistema triple de cámaras en la trasera de 50 Mpx, una para selfies de 50 Mpx y en sus entrañas corre el chip Snapdragon 8 Gen 5 de 3 nm.

Se caracteriza por una pantalla Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas con tecnología Dolby Vision, Dolby Atmos y Sound by Bose, y una batería de 5.200 mAh con carga por cable de 90 W e inalámbrica de 50 W.

Motorola Signature Motorola

El nuevo Motorola Signature llegará a España a un precio de 999 euros sin, de momento, saber la fecha exacta en la que se podrá comprar la nueva familia de móviles ultra premium.

El nuevo Moto Watch

Su primer reloj inteligente desarrollado con Polar, conocido por sus wearables para el deporte y fitness, se caracteriza por una esfera redonda de 47 mm, corona de acero inoxidable y marco de aluminio.

Los colores Pantone también están presentes y las correas de 22 mm varían desde la silicona hasta el metal. Ofrece protección de hasta 10 metros con la certificación IP68 y Corning Gorilla Glass 3 contra arañazos.

Moto Watch

13 días de duración de batería con un uso normal y, si se activa la pantalla siempre encendida, se queda en los 7. Incluye funciones como llamadas rápidas manos libres o notificaciones por audio.

En torno a la salud, registra calorías con 'Smart Calories', seguimiento de entrenamientos con funciones como 'Activity Goal' y 'Nightly Recharge' para dar una medición de la recuperación nocturna.

Moto Watch

Otros detalles son GPS de doble banda, monitorización continua de la frecuencia cardíaca y la posibilidad de establecer objetivos y recordatorios personalizados como alertas de hidratación o toma de medicamentos.

Estará disponible próximamente en España por 99 euros desde la web motorola.es y en distribuidores habituales.

Su altavoz, el nuevo Pen Ultra y el Moto Tag 2

Moto Sound Flow es el primer altavoz portátil de Motorola que destaca por su acabado en tejido, colores PANTONE Carbon y PANTONE Warm Taupe y tecnología Sound by Bose.

Woofer dedicado, un tweeter y dos radiadores pasivos duales para una salida de 30 W y con un precio de salida de 199 euros en España, también se caracteriza por Bluetooth 5, tecnología UWB, batería de 6.000 mAh y certificación IP67.

Moto Sound Flow

El Moto Pen Ultra es un lápiz inteligente para los Motorola Signature y Motorola Razr Fold que cuenta con funciones IA como Quick Clip, Speed Share y Sketch to Image a un precio de 59 euros en España.

El smart tag de seguimiento Moto Tag 2 se puede comprar desde 39 euros y cuenta con una batería de 500 días, tecnología UWB, Bluetooth Channel Sounding y la red Find Hub de más de mil millones de dispositivos. También es resistente al agua y polvo con IP68.