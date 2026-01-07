Contacto con los Galaxy Book 6 de Samsung: portátiles que apuestan por diseño, potencia e IA para lograr sorprenderte

Junto con la nueva estrategia de IA que Samsung ha presentado en Las Vegas en un evento al que hemos asistido, la compañía ha anunciado su nueva familia de portátiles, los Galaxy Book 6, con tres variantes.

Además del Galaxy Book 6 se han anunciado los Galaxy Book 6 Pro y Galaxy Book 6 Ultra, siendo este el que más miradas ha acaparado, por su potencia y tamaño. Esta nueva generación de ordenadores portátiles promete transformar la experiencia del usuario mediante la integración de inteligencia artificial avanzada y un diseño ultradelgado.

Han sido diseñados para equilibrar una potencia de cálculo bruta con una portabilidad excepcional, respondiendo así a las demandas de los profesionales y creativos a los que apuntan como clientes potenciales.

Rendimiento sin precedentes impulsado por IA

El corazón de esta nueva serie reside en su capacidad de procesamiento. Samsung ha equipado estos equipos con los nuevos procesadores Intel Core Ultra Series 3, basados en la arquitectura Intel 18A.

Esta elección no es casual, ya que permite un salto notable en eficiencia y velocidad. La Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) integrada es capaz de realizar hasta 50 billones de operaciones por segundo (TOPS).

Samsung Galaxy Book 6 Series Álvarez del Vayo El Español Las Vegas (Estados Unidos)

Esto facilita que las tareas de inteligencia artificial se ejecuten directamente en el dispositivo sin necesidad de conexión a la nube, garantizando una respuesta inmediata y mayor privacidad.

Y para aquellos usuarios que requieren un rendimiento gráfico extremo, el modelo Galaxy Book 6 Ultra incorpora las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX serie 50 (modelos 5070 y 5060).

Samsung Galaxy Book 6 Series Álvarez del Vayo El Español Las Vegas (Estados Unidos)

Esta potencia gráfica abre un abanico de posibilidades para la edición de vídeo, el renderizado 3D y el disfrute de videojuegos de última generación con una fluidez asombrosa.

Y como hemos podido ver, este hardware se mantiene a una temperatura óptima gracias a un sistema de refrigeración rediseñado. La nueva arquitectura térmica incluye una cámara de vapor más amplia y un sistema de ventilación de doble salida que mejora la eficiencia de enfriamiento en un 35%, asegurando un funcionamiento silencioso incluso bajo cargas de trabajo intensas.

Una experiencia visual y sonora inmersiva

La pantalla es otro de los pilares fundamentales del Galaxy Book 6. Los tres modelos usan paneles táctiles Dynamic AMOLED 2X con una resolución WQXGA+ y una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. La visualización en exteriores ha sido drásticamente mejorada gracias a varias tecnologías clave:

Un brillo máximo de 1000 nits en contenido HDR.

Tecnología Vision Booster que ajusta el color y el contraste según la luz ambiental.

Un revestimiento antirreflectante avanzado que no sacrifica la calidad de imagen.

Cristal Corning Gorilla Glass con DXC para una mayor durabilidad y resistencia a los arañazos.

El apartado sonoro destaca el modelo Ultra, que cuenta con un sistema de seis altavoces optimizados con Dolby Atmos, incluyendo cuatro woofers que cancelan vibraciones no deseadas, proporcionando un audio rico, claro y profundo, ideal tanto para conferencias como para entretenimiento multimedia.

Diseño refinado y conectividad inteligente

Pero no podemos terminar sin hablar del diseño. Samsung ha logrado reducir el grosor de estos dispositivos sin comprometer su robustez. El Galaxy Book 6 Ultra tiene un perfil de tan solo 15,4 mm, mientras que el modelo Pro de 16 pulgadas se queda en unos impresionantes 11,9 mm.

Samsung Galaxy Book 6 Series Álvarez del Vayo El Español Las Vegas (Estados Unidos)

Este diseño estilizado se complementa con una batería de larga duración que ofrece hasta 30 horas de reproducción de vídeo, asegurando que el usuario pueda trabajar durante todo el día. Y la carga rápida hace que se pueda estar poco tiempo coon el cable enchufado.

Por último, la integración con el ecosistema Galaxy es más fluida que nunca gracias a las funciones de IA. Herramientas como "Selección de IA" permiten interactuar con el contenido de la pantalla de manera intuitiva, mientras que la conectividad con smartphones Galaxy facilita la transferencia de archivos y la gestión de notificaciones.

A falta de poder probarlos a fondo los Galaxy Book 6 no son solo una actualización de hardware, sino una redefinición de lo que Samsung entiende como un ordenador portátil y qué puede ofrecer en términos de productividad, creatividad y estilo.