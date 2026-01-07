La carrera de la IA se aprieta: ChatGPT pierde hasta un 20 % de tráfico web ante el gran avance de Google Gemini

Tras conocerse que el objetivo de OpenAI es convertir a ChatGPT en un sistema operativo, que activase el 'código rojo' en diciembre no fue por nada, y es que el lanzamiento de Gemini 3 por parte de Google ha hecho más daño del esperado.

Desde que Gemini 3 estuvo disponible, el tráfico web para el chatbot con IA de Google ha aumentado considerablemente, mientras que el de ChatGPT se ha reducido.

Los datos de Similarweb dibujan un panorama bastante distinto del conocido hasta hace unos meses según mantiene Menlo Ventures desde una publicación hecha desde X (antes Twitter).

Gemini ha sobrepasado la cuota del 20 % de tráfico y ChatGPT ha bajado de la marca del 65 %.

Si hace un año ChatGPT contaba con el 86,7 % del tráfico y Gemini con el 5,7 %, hace un mes se quedaba en el 68 % mientras que Gemini alcanzaba el 18,2 %.

Datos de cuota de tráfico web de IA generativa SimilarWeb

Pero a fecha del 2 de enero, según estima Similarweb, ChatGPT baja al 64,5% y Gemini sube hasta el 21,5 %, seguido de DeepSeek con el 3,7 %, Grok con el 3,4 % y otros como Perplexity y Claude.

La imagen que comparte muestra perfectamente el problema al que se está enfrentando ChatGPT, ya que ha dejado de ser la plena dominadora para compartir la cuota de tráfico web de IA.

Ha pasado del 86,7 % de hace un año a que Gemini cuente con el 21,5 % y que sumado al resto de chatbots con IA sea un total del 33,7 %.

El tráfico web de ChatGPT, según Business Insider, ha disminuido en un 22 % en las últimas seis semanas desde que fuera lanzado Gemini 3. Los visitantes de media en los últimos 7 días pasaron de los 203 millones a los 158.

Las tasas de crecimiento son asombrosamente diferentes

Podría entenderse que unas fechas pasadas tan señaladas como las navidades podrían haber afectado, pero Gemini, su competidor directo, se ha mantenido con las mismas cifras y ya alcanza el 40 % del volumen de ChatGPT.

ChatGPT sigue siendo líder, pero hay datos que muestran un cambio de vertiente importante. El tráfico de ambos interanual ha aumentado, aunque las tasas estimadas de crecimiento de tráfico son asombrosamente diferentes.

Visitas diarias de media en los últimos meses del tráfico web de herramientas de IA generativa SimilarWeb

El tráfico de ChatGPT ha aumentado un 49,5 % mientras que el de Gemini ha crecido un 563,5 %, según Similarweb.

En diciembre, ChatGPT atrajo 5.500 millones de visitantes. Gemini alcanzó el segundo puesto con 1.700 millones, mientras que por detrás aparecen DeepSeek, Grok, Character.AI, Perplexity y Claude con menos de 400 millones de visitantes cada uno.

Hay que poner de relieve que son datos provenientes del tráfico web y no muestran los relacionados con la vista previa de IA de Google en el buscador o la descarga de apps, que justamente en octubre se dieron a conocer por Apptopia para indicar que el crecimiento de nuevos usuarios de ChatGPT se había reducido.

En ese mes la firma mantenía que ChatGPT iba camino de perder un 8,1 % de descargas globales mes a mes. También, el tiempo consumido de media en la app se redujo en Estados Unidos.

Lo que significa que los usuarios están pasando menos tiempo en la app. Ya se mencionó que la IA viral de edición de imágenes de Google, Nano Banana, tuvo parte de culpa.

Una lucha encarnizada de ambos que seguirá estando presente este año, aunque con ChatGPT casi sintiendo la respiración de Gemini en su nuca.