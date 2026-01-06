Asus presenta sus nuevos portátiles: tres Chromebooks y el primer gaming de doble pantalla del mundo

Tras conocer la pausa de ASUS para su segmento de dispositivos móviles para este año, hoy ha presentado su portafolio de portátiles, ordenadores y todo tipo de componentes y pantallas en el CES 2026 de Las Vegas (EE. UU.).

Empezando por los Chromebooks, ASUS acaba de anunciar el Chromebook CM32 Desmontable que se caracteriza por una pantalla de 12 pulgadas 2,5K con tasa de refresco de 120 Hz (600 nits de brillo) y por un teclado desmontable con pines pogo.

Supera 24 procedimientos de prueba militares MIL-STD-810 y en sus entrañas corre el chip MediaTek Kompanio 540, hasta 8 GB de memoria RAM, 128 GB de interna y WiFi 2.

También ha presentado los Chromebook CM14 y CM15 que destacan por su diseño sostenible, seis opciones de color y unas pantallas FHD gran angular, chip MediaTek Kompanio 540, hasta 8 GB de RAM, 128 GB de interna, HDMI, dos puertos USB tipo-C y sistema de baterías de cierre sin herramientas para facilitar el mantenimiento.

Aparte de los Chromebooks, ha dado a conocer al nuevo referente de la serie ASUS ExpertBook, el ExpertBook Ultra. Se caracteriza por su acabado premium, 0,99 kg de peso y una batería de larga duración de 70Wh.

ASUS ExpertBook Ultra

Pantalla táctil en tándem 3K (1400 nits de brillo HDR), procesador Intel Core Ultra X9 Series 3 (50 TOPS de rendimiento NPU), seis altavoces con Dolby Atmos y con tecnología ASUS Expert Guardian basada en el estándar de seguridad NIST SP 800-19.

Los nuevos ASUS Expert P y Expert B series se centran en la línea empresarial con AMD Ryzen 7 260 para el P3 G2, y AMD Ryzen AI 9 HZ 470 o Intel Core Ultra 7 Serie 3 para el ExpertBook P5G2.

Incluye un sobremesa ExpertCenter P700 Mini Tower con AMD Ryzen A1 7 445 centrado en la IA y el P700 SFF de 8,6 litros con procesadores AMD Ryzen AI 300.

Equipos Copilot+ PCs para profesionales en los que también aparece la serie ExpertBook B con portátiles como el ExpertBook B5 G2 (con Intel Core Ultra 7 Series 3), y el ExpertBook B3 G2 (Intel Core Ultra 7 Series 3 o AMD Ryzen AI).

Todos estos equipos potenciados por ASUS MyExpert como una plataforma de IA centrada en la productividad, mejorar la calidad del trabajo y agilizar tareas diarias de profesionales de distintos sectores profesionales con AI Chat, AI Chat, Knowledge Hub, Herramientas Avanzadas con AI Writer y Mail Master, y ASUS AI ExpertMeet.

El nuevo Zenbook DUO de doble pantalla

ASUS también presenta su nueva gama de Copilot+ PCs impulsados por IA dedicada para creadores, profesionales y usuarios. De todos ellos destaca el Zenbook DUO 2026 que se caracteriza por sus dos pantallas OLED ASUS Lumina Pro 3K de 14 pulgadas, chasis Ceraluminum y el Intel Core Ultra X9 Series 3.

Zenbook DUO

Su nueva bisagra oculta el espacio entre pantallas y cuenta con un potente sistema de doble batería que suma 99 Wh en total para convertirse en un portátil ideal para creativos.

A destacar su software ScreenXpert que activa automáticamente herramientas de compartición cruzada de pantalla cuando el portátil está plano: una ventana emergente para elegir los modos y acceso a herramientas de anotación y vistas previas de pantalla.

En la gama Zenbook también ha presentado el Zenbook A16 y el A14 2026 con el primero con peso inferior a 1 kg y rendimiento mejorado con el procesador Snapdragon X2 Elite de 18 núcleos, mientras que el segundo tiene una pantalla de mayor tamaño, pero con menor peso y el X22 Elite Extreme.

Zenbook S incorpora los últimos procesadores AMD Ryzen AI Serie 400 o Intel Core Ultra Serie 3, pantallas OLED de hasta 3K y nuevos acabados. El último es la serie Vivobook S 2026 con modelos de 14 y 16 pulgadas centrados en la IA, batería de larga duración, audio Dolby Atmos y chips de AMD, Intel y Qualcomm.

La familia ProArt 2026 cuenta con la colaboración de GoPro con los portátiles ProArt Go Pro Edition (PX13), los modelos ProArt PX13 y ProArt PZ14, la edición limitada ProArt Edición GoPro y que se caracteriza este mismo por un diseño inspirado en las cámaras GoPro.

El convertible estándar ProArt PX13 impulsado por AMD Ryzen AI Max+ 395 destaca por su pantalla táctil OLED 3K y se cierra la gama con el ProArt PZ14 como una tablet 2 en 1 basada en Snapdragon X2 Elite y soporte ASUS Pen 3.0.

ProArt Edición GoPro

Esta familia ahora disfrutará de una nueva colección de accesorios para creadores: el teclado ProArt (de 26,8 mm, perfil bajo y compatible con conexiones a 2,4 GHz, Bluetooth o USB), el ratón ProArt y la mochila ProArt.

Los sobremesas ASUS y AAiOs

Disponibles en formatos mini torre (V700 / V500) o SFF (V500 SFF), el primero es la mini torre ASUS V700 (VM701MG) Copilot+ PC con AMD Ryzen AI 7 (50 NPU TOPS) y gráficos NVIDIA GeForce RTX 5060.

El ASUS VM441QA AiO es el primer Copilot+ PC impulsado por Qualcomm Snapdragon X con perfil ultradelgado, soporte estrecho y con pantalla antirreflejo DHF de 23,8 pulgadas. Lo cierra su sistema de audio Dolby Atmos, rendimiento instantáneo y silencioso y cancelación de ruido mejorada por IA.

Los portátiles, PCs, pantallas y componentes ROG

Para celebrar sus 20 años, primeramente su gama Zephyrus que parte con el nuevo ROG Zephyrus G14 y el ROG Zephyrus G16 que redefinen el rendimiento compacto con Intel Core Ultra Series 3 (50 TOPS de potencia NPU), NVIDIA GeForce RTX 5070 para el G14 y RTX 5090 para el G16.

ROG G100

Pantalla Nebula HDR de 1100 nits, cobertura 100% DCI-P3 y una precisión de color Delta E < 1 para uno de los componentes que más destacan de estos dos portátiles ROG.

El ROG Zephyrus Duo es el primer portátil gaming de doble pantalla del mundo con dos táctiles OLED 3K ROG Nebula HDR a 120 Hz y 0,2 ms de tiempo de respuesta.

GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, cinco modos de funcionamiento según escenario y ROG Intelligent Cooling con cámara de vapor, dos ventiladores y lámina de grafito dedicada.

El ROG Flow Z13-KJP es el resultado de la asociación con Kojima Productions para reflejar los valores fundamentales del estudio del icónico diseñador de juegos.

Las nuevas pantallas de ASUS

Plataforma 2 en 1 que se transforma en un equipo gaming con AMD Ryzen AI Max+ 395, gráficos Radeon 8060S y NPU TOPS 50. Pantalla táctil Nebula HDR 2,5K de 13,5 con tasa de refresco de 180 Hz para cerrar un gran portátil ROG para el gaming.

El ROG G1000 es el PC gaming de sobremesa con innovación holográfica gracias al ventilador AniMe Holo que proyecta imágenes hologramas personalizables.

Se caracteriza por GPUs ROG Astral GeForce RTX 5090 / 5080, ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti, o AMD Radeon 9070XT, hasta 128GB de memoria DDR5 y hasta un SSD PCIe® 5.0 de 4TB.

ASUS también ha dado todos los detalles de sus nuevos componentes, como las placas base ROG Crosshair X870E Glacial, ROG Crosshair X870E Dark Hero y disipadores ROG Strix SLC/LC IV y ROG Ryuo IV 360 ARGB.

Nuevas pantallas ROG como la ROG Swift OLED PG27UCWM y PG34WCDN al igual que el tándem ROG Swift OLED PG27UCWM y la solución RGB QD-OLED: ROG Swift OLED PG34WCDN.