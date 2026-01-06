Anker asalta el CES 2026 con una gran cantidad de productos: desde cargadores rápidos hasta proyectores gigantescos

La compañía Anker se está haciendo un hueco en España gracias a sus buenísimas soluciones para accesorios de carga, con baterías increíblemente pequeñas pero de gran amperaje y cargadores con Bluetooth.

El CES de Las Vegas está a la vuelta de la esquina para celebrarse en Las Vegas y de forma previa, ya han anunciado algunos de los gadgets que coparán sus escaparates este año 2026.

Por ejemplo, tendremos una estación de carga 3 en 1 Anker Prime Wireless Charging Station con carga rápida inalámbrica, un robot aspirador eufy Omni S2 y nuevos auriculares soundcore Aerofit 2 Pro, entre otros.

Nuevos productos de Anker para 2026

El primer gadget que destaca en este segmento es el Anker Nano Charger, un cargador diminuto y plegable que tiene pantalla inteligente y un rendimiento de hasta 45 W. Es un 47% más pequeño que el modelo original de 30 W.

Eso sí, aumentando su potencia hasta un 50%, añadiendo por el camino salvaguardas de seguridad como un Modo Cuidado que reduce la temperatura de la batería en 5 grados respecto a otros cargadores.

Anker Prime Wireless Charging Station (3 en 1). Anker

Siguiendo con la carga, también han dado a conocer la Anker Prime Wireless Charging Station, con 25 W de carga inalámbrica bajo el estándar Qi2 para iPhone, con imanes incorporados.

Integra un sistema de refrigeración Airflow que garantiza una carga más estable y eficiente y tecnologías AirCool y MagGo para por ejemplo cargar un Apple Watch, un iPhone y unos AirPods.

Debemos añadirle una nueva Anker Nano Docking Station, que según el fabricante tiene nada menos que 13 funciones en 1. Triple pantalla, hub extraíble y compatible con triple pantalla hasta 4K.

Puede cargar upstream hasta 100 W y cuenta con transferencia de datos de 10 Gbps, convirtiéndose así en la primera base de Anker con este sistema extraíble incorporado.

eufy Solar Wall Light Cam S4. Anker

Anker, bajo su marca eufy, vuelve a asaltar el hogar esta vez con un robot aspirador y nuevos dispositivos de seguridad. En el primer caso tenemos el eufy Omni S2, con la nueva tecnología HydroJet para el fregado.

El robot posee una potencia de succión de 30.000 Pa y un sistema de IA CleanMind que puede identificar no solo distribuciones de habitaciones, sino suelos completos. Así, regula el proceso de limpieza.

A medida que ajusta el modo de limpieza, regula la succión, la intensidad del fregado y la altura de las ruedas. De esta forma, Anker promete un 99,99% de reducción en los gérmenes, gracias a su ambientador integrado con hasta 3 fragancias.

Respecto a la seguridad, Anker ha presentado sus eufy Video Doorbell y eufy Solar Wall Light Cam S4, cámaras de seguridad especializadas para exteriores y para las necesidades de varios tipos de usuarios.

Anker Nano Docking Station (13 en 1). Anker

Por un lado, la S4 se vale de la tecnología OmniTrack, encargada de detectar y seguir personas mientras ajusta el zoom y mantiene los sujetos en encuadre. Su cámara de 3K abarca un campo de visión de 180 grados.

Por el otro, la Solar Wall Light Cam S4 dispone de visión nocturna en color y en resolución 4K, montando una lente con apertura F/1.6. En este caso, el campo de visión es de 45 grados.

Como dice su nombre, este modelo dispone de un panel solar extraíble para cargar su batería de 10.000 mAh y así ofrecer sistemas de iluminación que ayuden a vislumbrar detalles en entornos oscuros.

Finalmente están los soundcore AeroFit 2 Pro, la segunda generación de los populares AeroFit que se postulan como los primeros auriculares de doble formato en tener diseño abierto y cancelación de ruido.

Robot Aspirador eufy Omni S2. Anker

Junto a estos, se ha presentado la grabadora Work IA que graba, transcribe y resume conversaciones con inteligencia artificial y los soundcore Sleep A30 Special, dedicados al sueño.

Estos últimos montan un llamativo sistema de triple reducción de ruido que combina cancelación activa, aislamiento pasivo y tecnología adaptativa que por ejemplo reduce interrupciones en ciertas frecuencias.

Además, presentan una colaboración con la app Calm que otorga acceso a contenido exclusivo de Historias para Dormir. En el terreno del audio, Anker finaliza con el soundcore Boom Go 3i.

Este es un altavoz portátil, ultra compacto y potente, con un sonido de 15 W y 22 horas de autonomía que además incorpora protección IP68 y un sistema de correa de doble modo.

Auriculares soundcore Aerofit 2 Pro. Anker

La última sorpresa de Anker tiene que ver con proyectores. Hablamos de los soundcore Nebula P1i con diseño abatible y resolución 1080p y el soundcore Nebula X1 Pro, la versión más potente.

Ambos proyectores ya eran conocidos. El X1 Pro destaca por ser una estación móvil de cine con un proyector triple láser 4K de 3.500 lúmenes ANSI y un sistema de sonido inalámbrico 7.1.4.

Precio y disponibilidad: