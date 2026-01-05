Los relojes de Samsung se van a convertir en los mejores para nuestra salud: los Galaxy Watch detectarán signos de demencia

El CES 2026 que ya se está celebrando en Las Vegas está siendo de gran importancia para Samsung, que ha realizado grandes anuncios antes de la apertura oficial de la feria, como su renovada apuesta por la inteligencia artificial en la domótica.

Aunque no se esperaban grandes noticias en lo que respecta a dispositivos móviles, Samsung tenía varias sorpresas bajo la manga, como la presentación global del Galaxy TriFold, su primer smartphone plegable triple.

Además, Samsung ha anunciado novedades para sus dispositivos wearables, que los pueden convertir en la mejor opción si queremos cuidar nuestra salud y estar al tanto de todo lo que ocurre con nuestro cuerpo.

Una de las grandes novedades es la detección temprana de la demencia y otras enfermedades cognitivas, usando nuevas herramientas que serán capaces de darse cuenta de los pequeños cambios en nuestro comportamiento.

Estas funciones serán capaces de detectar cambios en la manera en la que una persona se mueve, habla, o hace sus actividades diarias habituales, usando los sensores integrados en los Galaxy Watch y Galaxy Ring.

Por ejemplo, el sistema se fijará en detalles como dificultad para hablar cuando estamos usando el asistente personal Bixby; hasta los electrodomésticos conectados pueden ayudar, registrando cambios en la manera en la que los usamos.

Samsung ha aclarado que el objetivo de estas herramientas no es diagnosticar a los usuarios, sino ofrecer avisos tempranos tanto a los usuarios como a sus familias de una posible disminución en la capacidad para pensar.

Samsung Galaxy Watch 8 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Estos avisos tempranos pueden ser vitales para convencernos para obtener ayuda médica y recibir un tratamiento lo antes posible; el diagnóstico precoz ayuda a mejorar la calidad de vida, tanto de la persona afectada como de los familiares.

Samsung también está experimentando con el uso de la inteligencia artificial para el cuidado de la salud, no sólo en sus wearables, sino en toda su gama de productos, incluyendo smartphones e incluso electrodomésticos conectados.

Otra función interesante es la que permitirá crear ejercicios personalizados a partir de los datos obtenidos en nuestros dispositivos conectados, así como sugerencias para reducir el riesgo de sufrir enfermedades crónicas.

La inteligencia artificial también podría darnos consejos para dormir mejor, que no sean los típicos que vienen incluidos en todas las apps de salud, sino basados en nuestro día a día y nuestras necesidades de descanso.

Samsung está trabajando con investigadores para descubrir nuevas maneras de usar sus dispositivos para el cuidado de la salud, y este tipo de novedades son un adelanto de esta dirección anunciada por la compañía.

Por el momento, las funciones de detección de signos de demencia estarán disponibles como parte de un programa beta que será abierto en países seleccionados, aunque Samsung no ha dado más detalles.