Los tres nuevos cargadores rápidos de IKEA de 20 W, 45 W y 65 W que ya vende en España por menos de 13 euros

Tras el lanzamiento de algunos de sus cargadores inalámbricos más peculiares en España, ahora la multinacional de origen sueco ya tiene disponibles sus tres nuevos cargadores USB por cable en España.

La gama SJÖSS la encabeza el cargador USB con 1 puerto de 65 W por 12,99 euros, que se puede comprar ya en España y que permite cargar rápidamente cualquier dispositivo móvil, como puede ser un smartphone o, mismamente, un portátil.

Se caracteriza por su puerto USB tipo-C, su forma sencilla y un peso ligero si lo comparamos con otros cargadores, como pueden ser los portátiles que suelen pesar lo suyo.

Compatible con carga PD (Power Delivery) para suministrar energía de forma eficiente, IKEA recomienda usar el cable USB-C RUNDHULT de carga rápida, para conseguir la máxima eficiencia y rendimiento óptimo, y que está disponible por 9,99 euros en IKEA.

IKEA incluye 6 pegatinas para poder diferenciar los cargadores USB tipo-C que tengamos en casa, y que, la verdad, vienen la mar de bien para encontrar el que necesitemos, ya que suele ser bastante lío si tenemos varios.

La gama SJÖSS de cargadores de IKEA IKEA

El siguiente cargador SJÖSS que ya tiene puesto a la venta por 12,99 euros en España, es uno con dos puertos USB tipo-C de 45 W que permite la carga de dos dispositivos a la vez.

La potencia de salida por toma USB-C es de 45 W cada una, pero si se conectan las dos a la vez se reduce la velocidad de carga rápida a 22 W. Es un detalle a tener en cuenta sobre este cargador rápido a muy buen precio.

El cargador SJÖSS de 45 W con dos puertos USB tipo-C

Es compatible con Power Delivery (PD 3.0), Quick Charge (QC4+) y Programmable Power Supply (PPS). En vez de las 6 pegatinas que incluye el anterior modelo, aquí solo hay tres disponibles.

Un cargador perfecto para llevarlo de viaje al permitir la carga de cualquier dispositivo móvil como son tablets, móviles y portátiles, así que de una vez podremos cargar dos al mismo tiempo.

El tercer cargador de la gama SJÖSS es el más barato al quedarse en 3,99 euros. Es un cargador USB tipo-C con un único puerto de 20 W.

Se reduce su velocidad de carga comparado con los dos anteriores, pero su precio llama mucho la atención, ya que podremos cargar un Samsung Galaxy S25 Ultra en una hora y 20 minutos al completo.

El cargador SJÖSS de 20 W IKEA

Un cargador ligero de 0,07 kg que, en ese sentido, se diferencia del primer SJÖSS, que se queda en los 0,19 kg. A su precio, es ideal para llevarlo en el coche o en la maleta al viajar, para contar siempre con una carga rápida bien a mano.

También es compatible con la carga PD (Power Delivery) y sí que viene con 6 pegatinas esta vez para evitar que se mezcle con otros.