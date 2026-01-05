Google TV cambia para siempre con Nano Banana y los ajustes controlados por voz: la edición de imágenes con IA ya en tu tele

Google TV Streamer y otros dispositivos se iban a actualizar a Gemini este invierno, y hoy mismo Google ha anunciado cuatro novedades para Google TV que incluyen entre ellas a Nano Banana y Veo.

Gemini en Google TV, según The Verge, está recibiendo una gran actualización que hace que el asistente de IA sea más útil y visualmente más atractivo.

Nano Banana, la IA viral de Google, hace su aparición en Google TV para editar imágenes desde nuestro televisor. Lo mismo sucede con Veo, la IA para generar vídeos que se incrusta en la gran pantalla de nuestro salón.

Con esta actualización, el gigante tecnológico incrusta dos de sus tecnologías más innovadoras (sobre todo Nano Banana) en Google TV para que dejemos de lado el móvil o el PC de sobremesa para estos menesteres.

Google menciona que ahora podemos desde modificar las fotos hechas con la familia estas Navidades a crear clips de vídeo desde el mismo televisor.

Google TV con Gemini ahora tiene Nano Banana The Verge

Desde su blog, se señala que estas herramientas se pueden vincular con Gemini para buscar en la galería de imágenes de Google Fotos y así crear presentaciones estilizadas de ciertos eventos, como sería el cumpleaños de uno de nuestros hijos o algún viaje hecho.

Todo queda ahora en que Gemini será más visual en sus respuestas e incluirá imágenes o vídeos contextuales según las consultas que hagamos, al igual que sucederá con las actualizaciones deportivas en tiempo real.

Veo en Google TV The Verge

Otra de las novedades de Gemini en Google TV son los análisis en profundidad con elementos interactivos narrados sobre los temas que queramos.

Los controles por voz también llegan a Gemini para que podamos decir "la pantalla está demasiado oscura" o "No puedo escuchar los diálogos". Gemini ajustará la imagen y el volumen de inmediato.

Son cuatro novedades en total que llegan primero a los televisores seleccionados de TCL y a continuación a los dispositivos Google TV en los próximos meses.

No se cita que sea algo exclusivo de Estados Unidos, así que podemos esperar esta actualización en España al igual que en otros países para que podamos editar imágenes con la IA de Nano Banana o simplemente generar vídeos con Veo.

Xbox Game Pass en Google TV

Finalmente, Google TV recibe el soporte a Xbox Game Pass, según 9to5Google, aunque de momento se queda en los televisores de TCL. TCL, con el lanzamiento de su nuevo X11L, ha confirmado que el servicio de gaming por cloud llega a Google TV.

No es una primicia de TCL, ya que este servicio ha estado disponible en los televisores de Samsung y hace bien poco llegó a Fire TV y LG TV, aunque su disponibilidad en una plataforma tan usada como Google TV abre muchas posibilidades.