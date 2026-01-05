Golpe a los piratas que hicieron una copia de todas las canciones de Spotify: ya no se puede entrar en el dominio

Montaje de un hacker con un ordenador con el logotipo de Spotify Unsplash | Spotify El Androide Libre

El 2025 se cerró con una de las mayores filtraciones de la historia del sector tecnológico, nada menos que 300 TB de música pirata extraída directamente de Spotify; ahora, sus responsables han sufrido un duro golpe.

Hablamos de Anna's Archive, que ha perdido el control de su dominio original .org; lejos de ser simplemente otro golpe contra la piratería, se trata de una de las decisiones más sorprendentes que hemos visto en mucho tiempo.

Y es que los dominios .org están pensados para organizaciones sin ánimo de lucro, proyectos de código abierto, y otros servicios que no suelen tener grandes compañías detrás; por eso, tradicionalmente han estado más protegidos que otros dominios como .com.

La encargada de supervisar los dominios .org en los Estados Unidos es la Public Interest Registry (Registro de Interés Público, PIR), que históricamente se ha negado a cerrar dominios por motivos de piratería.

De hecho, el PIR se negó en el pasado a cerrar el dominio de The Pirate Bay, lo que dice mucho de la gravedad que supone que el dominio de Anna's Archive haya sido cerrado.

Esto supone que al intentar entrar en la página de Anna's Archive, ahora se muestra un error 503 de "servicio no disponible"; además, el dominio ha perdido su certificado de seguridad y los navegadores ahora muestran un mensaje de error al intentar entrar.

El error que ahora muestra el dominio .org de Anna's Archive El Androide Libre

Anna's Archive era más famosa por su labor de preservación de libros y material científico y de investigación, con una multitud de publicaciones descatalogadas o consideradas perdidas para siempre.

El pasado mes de diciembre, sus responsables, que se llaman a sí mismos "archivistas", tomaron la sorprendente decisión de expandirse al sector de la música, alegando que el cierre de servicios como Spotify podía suponer la pérdida de una gran cantidad de obras de arte.

El grupo consiguió saltarse la protección anticopia (DRM) de Spotify, copiando la inmensa mayoría de las canciones disponibles en el servicio de streaming, incluyendo los metadatos y otra información.

Poco después, Spotify confirmó el "acceso ilegal" a los archivos de música que aloja en sus servidores, pero prometió implementar nuevas medidas de seguridad, además de "trabajar activamente para proteger a los creadores y defender sus derechos".

Es posible que el cierre del dominio de Anna's Archive se haya producido como resultado de una demanda legal de los propietarios de los derechos de las canciones que haya obligado al PIR a tomar medidas preventivas para evitar más problemas.

Sin embargo, los responsables de la página "no creen" que este problema tenga nada que ver con la copia de Spotify que hicieron y que estaban empezando a publicar usando torrents disponibles en la web.

De hecho, en Anna's Library se han tomado el cierre con buen humor, afirmando que "esto desafortunadamente pasa de manera habitual con bibliotecas fantasmas", haciendo referencia a este tipo de repositorios de contenido difícil de obtener.

En un mensaje en Reddit titulado "Estamos bien", los responsables de la web han animado a los usuarios a usar otros dominios de Anna's Archive, que siguen estando disponibles, aunque esto puede cambiar si se trata de una acción legal contra la página.