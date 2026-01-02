El Galaxy S26 Ultra va a cambiar para siempre: se filtran las 10 mejoras que incluirá el mejor móvil de Samsung de 2026

Tras conocer el posible nuevo diseño del módulo de las cámaras de los modelos base de la serie Galaxy S26, el Ultra va a recibir grandes cambios comparado al modelo Galaxy S25 Ultra de 2025.

El filtrador @TheGalox_ ha publicado en X (antes Twitter) las diez mejoras que se esperan para el Galaxy S26 Ultra y que posiblemente definan lo que se verá en el resto de flagships de otras marcas.

Son todas estas y algunas ya las hemos conocido, como la funcionalidad de privacidad que evitará que los mirones echen un vistazo a lo que tengamos en pantalla:

Nueva pantalla con mayor eficiencia energética.

Pantalla de privacidad integrada.

Nueva lente y revestimiento.

Aperturas más grandes en la cámara principal y el teleobjetivo.

Cámara frontal con mayor angular.

Carga por cable e inalámbrica más rápida.

Nuevo chip más eficiente y rápido.

Nuevos controles de vídeo con enfoque automático y nitidez.

Memoria más rápida.

Diseño más delgado.

La nueva pantalla que se verá en el Galaxy S26 Ultra contará con tecnología M14 OLED, que según Phone Arena, es de un 20 a un 30 % más eficiente que el panel M13 OLED usado en el actual Galaxy S25 Ultra.

Se mejorará también el pico de brillo y así se dará un importante salto hacia delante en la tecnología de pantalla del nuevo modelo Ultra de Samsung.

Aunque la mejora que llama más la atención es el aumento de la velocidad de carga por cable e inalámbrica, que permitirá reducir los tiempos de carga del nuevo y flamante flagship de la compañía coreana.

Sobre todo porque ha sido muy reticente en mejorar esta experiencia, mientras que en la capacidad de la batería sigue sin ampliarla para que se quede en los 5.000 mAh como ha sido en estos años anteriores.

Sobre la funcionalidad de privacidad, será otra de las mejoras importantes al evitar que cualquier persona pueda echar un vistazo cuando esté sentada a nuestro lado.

Mientras que las dedicadas a la cámara trasera, en aperturas más grandes en la principal y el teleobjetivo, permitirán que entre más luz para impulsar las fotografías en entornos con poca luz.

Un año en el que el precio de la RAM va a afectar a los precios como nunca antes hemos conocido, así que la expectativa es máxima por el posible coste del Galaxy S26 Ultra.

Sobre todo si el posible aumento de precio al menos viene con mejoras que alivien el desembolso que suponga para nuestros bolsillos, ya que se dibuja un escenario un poco complicado para cualquier dispositivo, gadget o producto que necesite RAM para funcionar.