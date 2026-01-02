Adiós a los móviles de Asus: la marca confirma una "pausa" para el 2026 y esto es lo que tienes que saber si tienes uno

Podemos tener otra víctima más de la locura por la inteligencia artificial; Asus ha confirmado que no lanzará nuevos smartphones a lo largo de este año, aunque ha evitado hablar de un fin definitivo de su división móvil.

A finales del pasado mes de diciembre, los rumores empezaron a hablar de esta posibilidad, cuando algunos distribuidores se encontraron con la sorpresa de que sus peticiones de obtener más unidades de los ZenFone habían sido desestimadas.

Este rumor prácticamente fue confirmado cuando algunos agentes locales de Asus informaron a estos distribuidores que la unidad de smartphones de la compañía iba a operar únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Finalmente, Asus ha salido al paso de estas filtraciones, y en declaraciones a DigiTimes, ha confirmado algunos de estos rumores, al mismo tiempo que ha negado otros en un intento de calmar a los consumidores.

Para empezar, Asus ha confirmado una "pausa" en sus operaciones relacionadas con smartphones; esto implica que la compañía "no tiene planes" de lanzar nuevos modelos de smartphone en el 2026.

Sin embargo, Asus ha querido dejar claro que su división de smartphones no ha sido cerrada, y se ha comprometido a seguir ofreciendo soporte para todos los usuarios de móviles ZenFone y ROG Phone.

ASUS ROG Phone 9 series ASUS El Androide Libre

Este soporte incluye tanto el cumplimiento de la garantía de los smartphones ya vendidos, como el lanzamiento de nuevas actualizaciones para sus dispositivos, aunque la compañía no ha aclarado si ofrecerá las nuevas versiones de Android, o si se limitará a lanzar actualizaciones de seguridad.

Asus ha prometido que "los derechos y los intereses de los consumidores no se verán afectados" con esta decisión; por lo tanto, si tenemos un móvil de Asus, no deberíamos notar una gran diferencia, aparte de no encontrar un nuevo modelo este año.

Aunque Asus no ha explicado los motivos tras esta decisión, es obvio que la situación actual ha tenido un gran peso, y de ahí que la compañía hable de una "pausa" en vez de un cierre definitivo de la división, con la esperanza de volver al sector en el futuro.

Asus Zenfone 12 Ultra ASUS El Androide Libre

El coste de producción de los smartphones se está disparando por la subida de precios de componentes como la memoria RAM, cuya demanda se ha disparado por culpa de la apuesta del sector por la inteligencia artificial.

Todos los chips de memoria que se pueden producir ya tienen compradores, principalmente las grandes compañías de inteligencia artificial que los necesitan para ejecutar sus nuevos modelos, que usan más datos que nunca.

Como resultado, se espera que la mayoría de los smartphones lanzados en el 2026 suban de precio respecto a los de 2025, con compañías como Samsung optando por pequeñas actualizaciones para evitar una gran diferencia.

Asus, en cambio, ha optado por esta "pausa" en su implicación en el sector, algo que tiene sentido teniendo en cuenta que se había centrado en la gama más premium con sus Zenfone y sus ROG Phone, por lo que se iban a ver más afectados por esta subida de costes.

Esto hay que sumar que Asus ya ha confirmado una subida de precios para sus productos de PC, incluyendo componentes como las placas base y tarjetas gráficas que serán presentadas durante el próximo CES.