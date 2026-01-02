Adiós a cambiar de móvil: si tienes un Xiaomi, un Redmi o un POCO, ahora vas a poder usarlo durante más años
Xiaomi ha extendido el soporte de varios dispositivos, tanto de su marca principal como de Redmi y POCO.
Más información: 7 años de actualizaciones para todo móvil Android: así es el nuevo plan de Google
En uno de los movimientos más beneficiosos para el consumidor que recordamos en mucho tiempo, Xiaomi ha decidido extender el soporte de varios smartphones y tablets más allá de lo inicialmente anunciado.
Se trata de una decisión sorprendente pero que llega en el mejor momento posible, cuando parece que cambiar de móvil va a ser más caro que nunca por el aumento de costes de ciertos componentes como la memoria RAM.
Eso significa que muchos usuarios se lo van a pensar dos veces antes de cambiar de móvil, al menos en el futuro cercano, y seguirán usando su dispositivo actual; sin embargo, en algunos casos eso no es recomendable, especialmente si el fabricante ha finalizado el soporte.
Un smartphone sin soporte sigue funcionando sin problemas, pero es poco recomendable usarlo porque no recibirá las importantes actualizaciones de seguridad que nos protegen contra ataques y "bugs".
Ahora, Xiaomi va a ofrecer un soporte extendido en ciertos dispositivos de Xiaomi, Redmi y POCO lanzados desde el 2022; aunque no todos los productos se beneficiarán de esta política, al menos afecta por igual a dispositivos de gama alta, gama media y gama baja.
En algunos casos, esta ampliación del soporte supone superar los seis años de soporte, algo que cada vez es más común pero que era raro cuando estos dispositivos fueron lanzados.
Xiaomi ofrece cuatro años de actualizaciones de sistema, con nuevas versiones de Android y de HyperOS, además de seis años de actualizaciones de seguridad en algunos dispositivos.
Redmi, por su parte, ofrece entre tres y cuatro años de actualizaciones de seguridad, con dos grandes versiones de Android e HyperOS, una política similar a la que sigue POCO. Sin embargo, hay excepciones en todos los casos.
Por otra parte, Xiaomi también ha confirmado los dispositivos que pronto van a perder el soporte; en estos casos, no tenemos tanta suerte, y lo recomendable es buscar una alternativa antes de que los precios empeoren más.
La lista de dispositivos y su fecha de fin de soporte es la siguiente (vía XiaomiTime):
|Dispositivo
|Fecha de fin de soporte
|Redmi Pad 2
|08/2032
|Redmi Pad 2 4G
|07/2032
|POCO F8 Ultra
|26/11/2031
|POCO F8 Pro
|26/11/2031
|Redmi 15C 5G
|30/09/2031
|Xiaomi 15T / 15T Pro
|24/09/2031
|Redmi 15
|22/09/2031
|POCO C85 / Redmi 15C
|28/08/2031
|POCO M7
|19/08/2031
|Redmi 15 5G
|08/2031
|POCO F7
|24/06/2031
|POCO F7 Pro / Ultra
|27/03/2031
|Xiaomi Pad 7
|03/2031
|Xiaomi 15 / 15 Ultra
|01/03/2031
|Redmi Note 14
|01/03/2031
|Redmi Pad 2 Pro / Pro 5G
|22/09/2029
|POCO Pad M1
|22/09/2029
|Xiaomi 14T / 14T Pro
|26/09/2029
|Redmi 14C
|26/09/2028
|POCO C75
|26/09/2028
|Xiaomi MIX Flip
|18/07/2029
|Redmi A5
|20/04/2029
|Xiaomi Pad 7 Pro
|03/2029
|Xiaomi 14 Ultra
|15/03/2029
|Xiaomi 14
|25/02/2029
|POCO M7 Pro 5G
|09/01/2029
|Xiaomi 13T / 13T Pro
|04/10/2028
|Xiaomi 13 Ultra
|12/06/2028
|Xiaomi 13/ 13 Pro
|08/03/2028
|Redmi Note 13 Series
|15/01/2028
|Xiaomi 13 Lite
|02/03/2027
|Redmi 12
|16/06/2027
|Xiaomi 12T / 12T Pro
|13/10/2026
|Xiaomi 12 / 12 Pro
|17/03/2026
|Redmi Note 12 5G
|23/03/2026
|Redmi 12C
|10/03/2026