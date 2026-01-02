El Xiaomi 15T Pro.

Adiós a cambiar de móvil: si tienes un Xiaomi, un Redmi o un POCO, ahora vas a poder usarlo durante más años

Xiaomi ha extendido el soporte de varios dispositivos, tanto de su marca principal como de Redmi y POCO.

En uno de los movimientos más beneficiosos para el consumidor que recordamos en mucho tiempo, Xiaomi ha decidido extender el soporte de varios smartphones y tablets más allá de lo inicialmente anunciado.

Se trata de una decisión sorprendente pero que llega en el mejor momento posible, cuando parece que cambiar de móvil va a ser más caro que nunca por el aumento de costes de ciertos componentes como la memoria RAM.

Eso significa que muchos usuarios se lo van a pensar dos veces antes de cambiar de móvil, al menos en el futuro cercano, y seguirán usando su dispositivo actual; sin embargo, en algunos casos eso no es recomendable, especialmente si el fabricante ha finalizado el soporte.

Los Galaxy S24 son los primeros móviles de Samsung que recibirán 7 años de actualizaciones

Un smartphone sin soporte sigue funcionando sin problemas, pero es poco recomendable usarlo porque no recibirá las importantes actualizaciones de seguridad que nos protegen contra ataques y "bugs".

Ahora, Xiaomi va a ofrecer un soporte extendido en ciertos dispositivos de Xiaomi, Redmi y POCO lanzados desde el 2022; aunque no todos los productos se beneficiarán de esta política, al menos afecta por igual a dispositivos de gama alta, gama media y gama baja.

En algunos casos, esta ampliación del soporte supone superar los seis años de soporte, algo que cada vez es más común pero que era raro cuando estos dispositivos fueron lanzados.

Xiaomi ofrece cuatro años de actualizaciones de sistema, con nuevas versiones de Android y de HyperOS, además de seis años de actualizaciones de seguridad en algunos dispositivos.

Redmi, por su parte, ofrece entre tres y cuatro años de actualizaciones de seguridad, con dos grandes versiones de Android e HyperOS, una política similar a la que sigue POCO. Sin embargo, hay excepciones en todos los casos.

Por otra parte, Xiaomi también ha confirmado los dispositivos que pronto van a perder el soporte; en estos casos, no tenemos tanta suerte, y lo recomendable es buscar una alternativa antes de que los precios empeoren más.

La lista de dispositivos y su fecha de fin de soporte es la siguiente (vía XiaomiTime):

Dispositivo Fecha de fin de soporte
Redmi Pad 2 08/2032
Redmi Pad 2 4G 07/2032
POCO F8 Ultra 26/11/2031
POCO F8 Pro 26/11/2031
Redmi 15C 5G 30/09/2031
Xiaomi 15T / 15T Pro 24/09/2031
Redmi 15 22/09/2031
POCO C85 / Redmi 15C 28/08/2031
POCO M7 19/08/2031
Redmi 15 5G 08/2031
POCO F7 24/06/2031
POCO F7 Pro / Ultra 27/03/2031
Xiaomi Pad 7 03/2031
Xiaomi 15 / 15 Ultra 01/03/2031
Redmi Note 14 01/03/2031
Redmi Pad 2 Pro / Pro 5G 22/09/2029
POCO Pad M1 22/09/2029
Xiaomi 14T / 14T Pro 26/09/2029
Redmi 14C 26/09/2028
POCO C75 26/09/2028
Xiaomi MIX Flip 18/07/2029
Redmi A5 20/04/2029
Xiaomi Pad 7 Pro 03/2029
Xiaomi 14 Ultra 15/03/2029
Xiaomi 14 25/02/2029
POCO M7 Pro 5G 09/01/2029
Xiaomi 13T / 13T Pro 04/10/2028
Xiaomi 13 Ultra 12/06/2028
Xiaomi 13/ 13 Pro 08/03/2028
Redmi Note 13 Series 15/01/2028
Xiaomi 13 Lite 02/03/2027
Redmi 12 16/06/2027
Xiaomi 12T / 12T Pro 13/10/2026
Xiaomi 12 / 12 Pro 17/03/2026
Redmi Note 12 5G 23/03/2026
Redmi 12C 10/03/2026