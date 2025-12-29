La locura de las baterías de silicio carbono va camino de romper récords si Samsung tiene éxito con esta idea

Ilustración de una batería de Samsung creada con IA El Androide Libre

En este 2025 que termina, uno de los avances más importantes en el sector de la electrónica de consumo, y especialmente en los smartphones, han sido las baterías de silicio carbono.

Esta tecnología, que ha sido en este ejercicio cuando se ha popularizado tanto en España como en otros mercados, ha supuesto un salto enorme en la capacidad de las baterías.

De hecho, en la recta final del año hemos normalizado ver modelos de móviles con 7.000 mAh de capacidad o más. Y hablamos de terminales que se pueden comprar en España.

En China incluso hay anunciados ya modelos que se pondrán a la venta en 2026, en pocas semanas, y que llegan a los 10.000 mAh, como el HONOR WIN.

Una de las empresas que por el momento parece que no quiere entrar en esta guerra es Samsung. La compañía surcoreana, que ha sido criticada en los últimos años por mantener una capacidad de batería algo estancada en sus modelos insignia, parece estar preparando un salto cuantitativo sin precedentes.

Según filtraciones recientes, Samsung está probando una configuración de batería de doble celda con una capacidad total de 20.000 mAh, utilizando tecnología de silicio-carbono.

¿Qué es la tecnología de silicio-carbono?

A diferencia de las baterías de iones de litio convencionales que utilizan ánodos de grafito, las baterías de silicio-carbono emplean un material compuesto nanoestructurado.

Este cambio es fundamental por varias razones técnicas que benefician directamente al usuario final y al diseño de los dispositivos:

Mayor densidad energética : Un ánodo basado en silicio puede retener hasta diez veces más iones de litio que uno de grafito.

: Un ánodo basado en silicio puede retener hasta diez veces más iones de litio que uno de grafito. Reducción de tamaño : Al permitir una mayor capacidad en un espacio más pequeño, los fabricantes pueden diseñar teléfonos mucho más delgados sin sacrificar la autonomía.

: Al permitir una mayor capacidad en un espacio más pequeño, los fabricantes pueden diseñar teléfonos mucho más delgados sin sacrificar la autonomía. Eficiencia en el peso: Estas baterías logran un equilibrio superior entre el peso del componente y la energía que suministran al hardware.

Detalles del prototipo de 20.000 mAh

El diseño que Samsung SDI está analizando actualmente no consiste en un solo bloque, sino en un sistema de doble celda apilada.

Este enfoque permite gestionar mejor el flujo de energía y la distribución física dentro del chasis de un dispositivo móvil o una tableta de alto rendimiento. Las especificaciones filtradas detallan dos celdas con características distintas.

Prototipo de batería de Samsung El Androide Libre

La celda primaria tiene una capacidad de 12.000 mAh, un grosor de 6,3 mm y dimensiones de 10 cm por 6,8 cm. La celda secundaria tiene una capacidad de 8.000 mAh y un grosor inicial de 4 mm, compartiendo las mismas dimensiones de superficie que la principal.

En total, este sistema ofrecería una potencia masiva que triplica o incluso cuadruplica la capacidad de los smartphones actuales más avanzados.

Esto permitiría a los usuarios olvidarse del cargador durante varios días, incluso con un uso intensivo de aplicaciones exigentes, cámaras de alta resolución o conectividad 5G constante.

La expansión térmica y el hinchamiento

A pesar de que los números son impresionantes, la tecnología todavía se enfrenta a obstáculos críticos antes de llegar al mercado masivo. Durante las pruebas de laboratorio, se ha detectado que la celda de 8.000 mAh sufrió un fenómeno de hinchamiento severo, pasando de 4 mm a 7,2 mm de grosor.

Este incremento del 80 por ciento en el volumen es inaceptable para un dispositivo comercial, ya que podría dañar los componentes internos o incluso romper la pantalla y el chasis del teléfono.

El problema radica en la naturaleza del silicio, que tiende a expandirse físicamente de forma notable durante los ciclos de carga y descarga.

Samsung SDI está trabajando en mitigar este efecto mediante el uso de estructuras de carbono que actúan como una jaula para contener la expansión del silicio, pero los resultados actuales indican que todavía falta tiempo para perfeccionar la estabilidad del material.

Por ahora, sabemos que los próximos móviles de Samsung usarán tecnología de iones de litio convencionales, y quizás veamos algún incremento menor en las capacidades de los Galaxy S o Galaxy Z, pero nada tan llamativo como lo que vemos con otras marcas por el momento.