Xiaomi iría a por Samsung y Apple con un móvil delgado con 10.000 mAh de batería y carga inalámbrica ultrarrápida

Tras conocer la nueva app para hacer pagos entre usuarios sin banco, ahora se ha filtrado que Xiaomi estaría preparando un móvil delgado tipo iPhone Air o Samsung Galaxy S25 Edge con una batería masiva.

No solamente se quedaría en una batería de 10.000 mAh, sino que daría soporte a carga ultrarrápida de 100 W, lo que lo convertiría en un smartphone muy especial frente a la competencia de Apple y Samsung.

A finales de este mes se espera que se lance el Redmi Turbo 5 Pro con una batería de 9.000 mAh, pero el nuevo rumor indica que el próximo año el fabricante chino daría un buen golpe sobre la mesa de los móviles delgados.

No solo por sus 10.000 mAh de batería o su carga ultrarrápida de 100 W por cable, sino también por una inalámbrica muy rápida según conocemos desde GSMArena.

Y delgado porque tendría 8,5 mm de grosor, lo que transformaría totalmente la experiencia de móviles delgados que hasta ahora han sufrido de poca batería.

Samsung Galaxy S25 Edge y iPhone Air. C.F. El Androide Libre

Apple lo remedió con el lanzamiento de una batería extra que se puede acoplar en la parte trasera, pero este hándicap sumado a una fotografía más limitada que los flagships, no ha ayudado a que despeguen en ventas.

Incluso Samsung habría puesto en duda el lanzamiento de un nuevo móvil Edge, y que en un principio iba a sustituir al modelo "Plus" de la serie Galaxy S26 para que finalmente se quede en el modelo de siempre.

Con el lanzamiento del nuevo móvil de Xiaomi para el año que viene, el fabricante chino se sumaría al de HONOR que espera lanzar dentro de poco un smartphone con la misma capacidad de batería y carga rápida por cable de 100 W.

Móviles delgados con menos grosor y peso con baterías masivas que permitirían pasar del día con un uso excesivo de sus cámaras, gaming y más.

Lo único es que se desconoce si este móvil llevará la marca Xiaomi, o si será un Redmi o un Poco, así que el misterio aparece sobre un dispositivo que podría poner en evidencia a Apple y Samsung, que en el iPhone Air y Galaxy S25 Edge han ido a lo seguro sin apostar fuertemente.

2026 en este sentido será el año en el que los móviles delgados puedan ser una realidad o que se queden como otro intento más de la industria para ofrecer una alternativa viable a los móviles planos tradicionales que siguen siendo los preferidos por millones de usuarios en todo el mundo.