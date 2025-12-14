Esta app de Google que ya tienes en tu móvil te ayuda a detectar SMS, correos y mensajes en redes sociales que son estafas

En un contexto digital donde la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad en España y el resto del mundo, Google ha anunciado una actualización diseñada para combatir los intentos de estafas.

Con el aumento constante de tácticas de engaño cada vez más sofisticadas, la compañía tecnológica ha decidido integrar nuevas capacidades de protección directamente en sus herramientas de búsqueda visual más populares: Circle to Search y Google Lens.

Esta iniciativa busca ofrecer una primera línea de defensa accesible y rápida contra las amenazas que llegan a través de mensajes de texto, redes sociales y correos electrónicos.

El objetivo principal de esta nueva funcionalidad es simplificar el proceso de verificación de la información.

A menudo, los usuarios reciben mensajes sospechosos que prometen premios inverosímiles o exigen acciones urgentes, y la duda sobre su legitimidad puede llevar a consecuencias desastrosas.

Ahora, gracias a la integración de la tecnología de Inteligencia Artificial de Google, es posible realizar un análisis instantáneo del contenido sin necesidad de abandonar la aplicación en la que se encuentra el usuario o de copiar y pegar textos en un navegador externo.

La implementación de esta herramienta varía ligeramente dependiendo de si el usuario utiliza la función de "Rodear para Buscar" en Android o si prefiere Google Lens, disponible tanto en Android como en iOS.

Detección de estafas de Google Alvarez del Vayo

Sin embargo, el núcleo de la tecnología es el mismo: utilizar la IA para rastrear patrones conocidos de fraude.

Para aquellos usuarios con dispositivos Android compatibles, el proceso es extremadamente fluido y se integra en la navegación natural del sistema:

El usuario debe mantener presionado el botón de inicio o la barra de navegación para activar la superposición de búsqueda.

A continuación, basta con hacer un círculo, garabatear o tocar sobre el texto del mensaje, imagen o enlace que parezca sospechoso.

El sistema procesará la información visual y textual seleccionada.

Si se detecta una amenaza potencial, aparecerá un aviso etiquetado como "AI Overview" (Resumen de IA) confirmando que se trata de una posible estafa.

Google también ha extendido esta capacidad a todos los usuarios que utilizan Lens, asegurando que la protección no sea exclusiva de un solo sistema operativo:

Ante un mensaje dudoso, el usuario debe realizar una captura de pantalla del contenido.

Posteriormente, se debe abrir la aplicación de Google y seleccionar la función Lens.

Al cargar la captura de pantalla en Lens, la herramienta analizará el texto en busca de indicadores de riesgo.

Al igual que en la otra modalidad, se mostrará una advertencia clara si el contenido coincide con patrones de fraude conocidos.

Lo que hace que esta actualización sea particularmente potente es su capacidad para entender el contexto.

La tecnología no solo busca palabras clave, sino que analiza la estructura del mensaje para identificar técnicas de ingeniería social comunes, como la creación de una falsa sensación de urgencia, la suplantación de identidad de familiares o instituciones bancarias, y ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad.

Es importante destacar que esta función se está implementando a nivel global. Sin embargo, Google ha diseñado el sistema para que actúe con prudencia: las advertencias de "Posible Estafa" solo se mostrarán cuando el sistema tenga un nivel de confianza alto en su análisis.

Esto evita saturar al usuario con falsos positivos, asegurando que cuando aparezca una alerta, sea motivo real de precaución. Con estas herramientas, la verificación de seguridad deja de ser una tarea tediosa para convertirse en un gesto intuitivo en la pantalla de nuestros teléfonos.