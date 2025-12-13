La IA de Elon Musk quiere eliminar las pausas publicitarias: así quiere integrar los anuncios en las películas

Pese a que xAI y no es una de las empresas de Elon Musk que más titulares arranca es una de las que más crecimiento potencial tiene.

Hace unas pocas horas, ha realizado un anuncio múltiple en X, que desde hace unos meses es parte de la plataforma. Han sido muchas las funciones que se han presentado, todas bajo el paraguas de la inteligencia artificial.

Pero una de ellas ha llamado especialmente la atención, lo que se ve claramente en el número de respuestas y de citas dentro de la red social.

Se trata de HalfTime, un sistema de inteligencia artificial generativa, capaz de modificar películas y series de todo tipo para integrar anuncios dentro de la misma. El propio vídeo lo muestra como una forma de no tener que pausar la reproducción para interrumpirla, anuncios e integrar los mismos dentro del contenido.

Esto es algo que no es nuevo, porque el Product Placement lleva con nosotros muchísimas décadas. En España es especialmente conocido el caso de la serie Médico de familia, en la que aparecían múltiples productos de empresas.

Pero esto llega a cotas muy diferentes, porque lo que propone X y es modificar el metraje en tiempo real para adecuarlo al usuario que lo esté viendo.

De esa forma, si un actor está bebiendo algo, quizás en una reproducción sea una Coca-Cola y quizás en otra sea una cerveza, en función del espectador.

Halftime: Dynamically weaves AI-generated ads into the scenes you’re watching, so breaks feel like part of the story instead of interruptions.@krishgarg09 @yuviecodes @lohanipravin pic.twitter.com/KsJSow0lwy — xAI (@xai) December 8, 2025

Han sido dos los ejemplos que han publicado en X, y la respuesta de los usuarios no ha sido especialmente positiva aunque parece claro que, si técnicamente consiguen hacer algo así a una escala masiva, parece imposible que no se acabe implantando.

Eso sí, será en servicios de streaming porque obviamente se necesitará Internet para generar ese contenido en tiempo real.

En el propio vídeo se aprecia como el arranque de un capítulo de una serie, se realiza de forma normal, pero en segundo plano se está generando una escena modificada que aparece marcada en la línea de tiempo en color amarillo.

En ese instante, se aprecia una modificación en el visionado al introducirse un producto en concreto. Además, aparece un botón que abre una página web para poder comprarlo o simplemente saber más sobre él.