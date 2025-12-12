Los nuevos móviles de gama media de Nothing se filtran y se adelantan mejoras: así serán los Nothing Phone (4a)

Teniendo en cuenta que los Nothing Phone (3a) y (3a) Pro fueron lanzados en España el pasado mes de marzo, realmente no debería faltar mucho para que la compañía empiece a hablar de la próxima generación de dispositivos.

En esta ocasión, las filtraciones se han adelantado, y ya conocemos algunos detalles de los nuevos Nothing Phone (4a) que, si todo sigue igual, deberían llegar durante la primera mitad del 2026, dentro de pocos meses.

Al igual que ha ocurrido este año, Nothing va a optar por introducir su nueva generación de dispositivos con los modelos (a), más baratos y que ofrecen una mejor relación calidad/precio, demostrando la importancia que tienen en su gama de productos.

Según la filtración, publicada por el desarrollador MlgmXyysd en Telegram, Nothing está trabajando en dos nuevos smartphones: el Nothing Phone (4a) y el Nothing Phone (4a Pro), manteniendo el esquema actual.

Lo interesante es que, en esta ocasión, estos modelos pueden tener más diferencias. Recordemos que los Nothing Phone (3a) y (3a) Pro usan el Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm, y que sus diferencias se reducen a aspectos como la pantalla.

En cambio, con esta generación Nothing podría separar mejor ambos productos, optando por el nuevo Snapdragon 7 Gen 4 para el modelo Pro, lo que supondría un auténtico salto en potencia y rendimiento puro, y lo haría más comparable con otros smartphones de gama media-alta.

El modelo básico del Nothing Phone (4a), por su parte, volvería a confiar en la gama Snapdragon 7s, pero con la nueva Gen 4 que trae algunas mejoras respecto a la versión actual.

Nothing Phone (3a) y Phone (3a) Pro Chema Flores El Androide Libre

Otra importante diferencia del Nothing Phone (4a) Pro respecto al modelo básico es que sería el único compatible con la tecnología eSIM, que permite decir adiós a la clásica tarjeta SIM.

Un detalle sorprendente de la filtración es que, pese a la crisis de la memoria RAM en la que estamos, Nothing va a montar 12 GB de memoria en ambos modelos, una gran mejora respecto a la generación actual, en la que el Nothing Phone (3a) empieza con 8 GB de memoria RAM.

Otro aspecto que puede ser chocante es que Nothing va a apostar más por los colores en esta nueva generación; la filtración afirma que los nuevos modelos estarán disponibles en color azul, rosa, blanco y negro, aunque no está claro si todos los colores estarán disponibles en ambos modelos.

En cuanto a precios, el Phone (4a) de 12 GB y 256 GB costaría 475 dólares, mientras que el modelo Pro con la misma configuración de memoria costaría 540 dólares, y por lo tanto, podrían ser algo más caros que los modelos actuales.

Junto con los nuevos smartphones de gama media, Nothing también prepara unos nuevos auriculares de diadema, los nuevos Nothing Headphone (a); aunque la filtración apunta a que en realidad sería una versión de los Nothing Headphone 1 fabricada en plástico para reducir costes y con nuevos colores.