El primer móvil Android de Ayaneo es una genialidad: todo un homenaje a uno de los mejores de la historia

Hubo un tiempo en el que las marcas de móviles se atrevían a hacer cosas diferentes con sus productos, como el Xperia Play; estos experimentos no siempre funcionaban ni tenían éxito, pero al menos el sector aún apreciaba la originalidad como una manera de ganar clientes.

Ahora, tenemos la oportunidad de volver a esa época, con el sucesor espiritual de uno de los móviles Android más originales, el Xperia Play. Y lo interesante es que viene de la mano de uno de los fabricantes de consolas más importantes.

Ayaneo ha presentado esta semana el Pocket Play, el esperado primer smartphone de la marca que ya fue adelantado hace varios meses como parte de la expansión de la compañía más allá de las consolas.

Claro, que Ayaneo sigue siendo una marca gaming, así que su primer smartphone no podía ser otra cosa que un móvil gaming preparado para jugar a todo tipo de títulos; incluso a aquellos que necesitan un mando.

La solución es genial: el Ayaneo Pocket Play cuenta con una pantalla deslizante y por lo tanto, es el primero de su tipo en más de una década. Al mover la pantalla se revelan unos controles físicos.

Ayaneo Pocket Play Ayaneo El Androide Libre

Por lo tanto, se trata de una interpretación moderna del Xperia Play, un móvil gaming lanzado en el 2011 por Sony Ericsson que formaba parte del ecosistema PlayStation en detalles como la interfaz o los mencionados controles.

Entre los controles del Pocket Play, nos encontramos la clásica cruceta de dirección, además de cuatro botones principales. Llama la atención dos zonas redondas en el centro del dispositivo, que Ayaneo llama "touchpads inteligentes".

Básicamente, estas son zonas táctiles que cumplen la función de las palancas en un mando normal, permitiendo un movimiento analógico que será de agradecer en juegos de acción y de carreras, por ejemplo. El control se completa con botones en el lateral del dispositivo que cumplen la función de los gatillos cuando abrimos el móvil.

Continuando con los botones, se incluye el botón de Ayaneo, que abrirá un menú desde el que podremos configurar el dispositivo para adaptarlo a nuestros juegos, así como otros botones cuya utilidad aún no se ha compartido.

Si nos olvidamos por un momento de la pantalla deslizante y de los botones de gatillo en el lateral, el diseño del Ayaneo Pocket Play es similar al de un smartphone moderno, con bordes planos que recuerdan a los del Galaxy S25, por ejemplo.

La gran ventaja de este diseño es que no es voluminoso ni aparatoso, es un móvil que podemos llevar en el bolsillo y desplegar cuando queramos echar una partida, y eso puede tener más sentido que una consola con funciones de móvil.

Aún falta mucha información importante sobre el Pocket Play, incluyendo sus características técnicas y especialmente, el precio, ambos detalles que se harán públicos próximamente cuando se inicie la campaña de Kickstarter para financiar el dispositivo.

Por el momento, Ayaneo ha prometido que este dispositivo ha sido "creado y diseñado con el gaming en su núcleo", por lo que podemos esperar un procesador potente para ejecutar juegos actuales y retro con emuladores; sin embargo, eso también significa que probablemente vendrá con un precio propio de un dispositivo premium.