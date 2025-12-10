Twitter puede volver a la vida. Un olvido de Elon Musk hace que la red social pueda ser revivida con otros propietarios

Ya han pasado tres años desde que Elon Musk comprase Twitter por más de 44.000 millones de dólares, y desde entonces, la plataforma ha cambiado mucho, hasta el punto de que ya no se llama Twitter, sino X.

Ahora, la Twitter original puede volver, o al menos, su nombre. Una startup del estado de Virginia llamada "Operation Bluebird" (Operación pájaro azul) afirma que X ha "abandonado" las marcas originales de Twitter, y por lo tanto, deberían poder ser reclamadas.

Por ello, la compañía ha anunciado esta semana que ha presentado una petición formal ante la oficina de patentes de los Estados Unidos para que cancele las patentes "Twitter" y "Tweet" que ahora mismo son propiedad de X.

La petición alega que estas marcas han sido "erradicadas" de los productos, servicios y marketing de X, por lo que de manera efectiva, han sido "abandonadas" sin intención de continuar su uso. Eso encaja tanto con las declaraciones de Elon Musk como con noticias recientes, como el abandono del dominio de Twitter.

El uso del término "abandonadas" es importante porque la ley de marcas de los Estados Unidos permite la cancelación de una marca registrada si se demuestra que no ha sido usada, y no hay indicios de que vaya a serlo, durante un periodo de, en efecto, tres años.

Es una de esas peculiaridades legales que pueden pasar desapercibidas para una persona común, pero que Michael Peroff, abogado especializado en propiedad intelectual, conoce muy bien como una oportunidad para reclamar y aprovechar una marca abandonada.

La página twitter.new ha sido lanzada con la intención de recuperar Twitter El Androide Libre

Peroff ha fundado Operation Bluebird junto con Stephen Coates, que fuera abogado de Twitter en su día y que ahora es consejero general de la nueva startup con un objetivo muy claro: recuperar la experiencia original de Twitter.

Lejos de quedarse la marca para venderla al mejor postor, Peroff afirma que su motivación tras esta petición es relanzar Twitter con la misma experiencia que tenía antes de ser comprada por Elon Musk.

Operation Bluebird, de hecho, nació por la frustración de no encontrar una alternativa viable a X; aunque han aparecido competidores que han ganado millones de usuarios en los últimos años, como Bluesky o Threads, ninguno "supone una diferencia", mientras que un nuevo Twitter realmente podría marcarla, según Peroff.

La clave puede estar en la capacidad de la marca Twitter de atraer a anunciantes, especialmente aquellos que han abandonado X por las polémicas decisiones de Elon Musk en lo que respecta a moderación de contenido, algo agravado ahora por las polémicas generadas por Grok.

Pese al anuncio original de Musk de "decir adiós a la marca Twitter y gradualmente, a todos los pájaros" con el cambio a X, el pájaro azul de Twitter sigue siendo uno de los logotipos más reconocibles, y de hecho, sigue siendo usado por usuarios y compañías para referirse a X.

Operation Bluebird tiene tanta confianza en que puede obtener esta valiosa marca, que ya ha creado Twitter.new, una página web en la que, por ahora, sólo es posible registrarse para solicitar nuestro nombre de usuario antes que nadie.

Sin embargo, no es completamente seguro que la marca de Twitter vaya a ser cancelada; incluso si X no es capaz de demostrar que sigue usándola, podría alegar que planea usarla en el futuro en un nuevo producto o servicio. Sin embargo, para ello tendría que presentar algo concreto frente a la oficina de patentes, que normalmente suele favorecer el argumento del abandono si es evidente.