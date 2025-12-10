Esta marca legendaria de relojes inteligentes vuelve con un anillo: es barato, no necesita carga y es de gran ayuda

Los anillos inteligentes aún son un tipo de producto muy joven, que apenas lleva un par de años en el mercado; tal vez por eso, estamos viendo mucha creatividad más allá de productos establecidos, y el nuevo dispositivo de Pebble es un buen ejemplo.

A diferencia del Galaxy Ring de Samsung o del Oura Ring, el nuevo Pebble Index 01 no tiene funciones relacionadas con la salud ni tampoco tiene un diseño premium con materiales costosos como el titanio.

Pero a cambio, el Index 01 puede ser el anillo más útil que hemos visto hasta la fecha; sus creadores lo llaman un "segundo cerebro", o una memoria de almacenamiento externa para nuestros pensamientos, aunque sea mucho más simple.

La idea del Index 01 es que sirva para anotar cosas que necesitamos recordar sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo; el evidente botón que sobresale del anillo es todo lo que necesitamos pulsar para empezar a grabar.

Así de sencillo; si en cualquier momento nos acordamos de que tenemos que hacer algo, sólo tenemos que pulsar el botón y el anillo lo grabará. Si hay una lista de la compra que tenemos que hacer ahora mismo, ídem; y así con todo.

El anillo cuenta con memoria interna que guardará esta información hasta el momento en el que se pueda conectar con nuestro smartphone (compatible con Android o iOS) para almacenarla. De esta manera, no hace falta llevar el móvil encima siempre.

De hecho, la construcción del anillo es tremendamente sencilla; sólo cuenta con un botón muy obvio, un micrófono, un chip Bluetooth para conectarse al móvil, memoria interna, y una batería; y gracias a esta sencillez, este último componente gana mucha importancia.

Y es que Pebble afirma que el Index 01 es capaz de durar durante años, ya que realmente solo está en funcionamiento cuando pulsamos el botón y cuando envía las grabaciones a la app de Pebble en el móvil.

El resto del tiempo, el anillo no hace nada, ni escucharnos en secreto, ni conectarse a un servidor externo para compartir nuestra información, ni obtener datos de salud, ni vibrar o brillar para mostrar notificaciones; sólo hace una cosa, grabar audios cuando pulsamos el botón.

De hecho, el Index 01 no se puede recargar, por lo que no tenemos que estar pendientes de la batería; cuando se le termine la batería después de varios años, la idea es que compremos otro. La compañía pide a los consumidores que le envíen el anillo de vuelta cuando se le termine y se encargarán de reciclarlo de manera responsable.

Aunque la idea de comprar un nuevo anillo cada cierto tiempo parezca chocante, es más comprensible si vemos el precio: 99 dólares, aunque está disponible por 75 dólares durante el periodo de reserva que ya ha dado comienzo, con un lanzamiento previsto para el próximo mes de marzo de 2026.

El Index 01 es el primer anillo inteligente de la nueva etapa de Pebble, la pionera marca de relojes inteligentes que fue rescatada este año por su fundador después de que Google liberase el código fuente del sistema original.

Desde entonces, la nueva Pebble ha lanzado dos nuevos relojes inteligentes que realmente son nuevas versiones de los clásicos; este es el primer producto realmente original de la nueva compañía, pero mantiene su filosofía de ofrecer un producto básico y poco intrusivo en nuestra vida diaria, pero muy útil.