Instagram cambia para siempre: los usuarios por fin van a poder ajustar el algoritmo de recomendaciones de Reels

La era de los algoritmos puede estar a punto de terminar; apps como TikTok, YouTube e Instagram han basado su éxito en sus algoritmos de recomendaciones, capaces de mostrar contenido interesante para el usuario, pero la llegada de la inteligencia artificial puede cambiar esto.

Instagram es la primera que se va a atrever con este cambio, que puede dar mucho más control a los usuarios sobre el tipo de contenido que ven recomendado y cambiar la experiencia de la app para siempre.

La nueva función se llama "Tu algoritmo" ("Your Algorithm"), y ya está disponible para los usuarios en los Estados Unidos, con un lanzamiento global próximo pero limitado a cuentas en inglés por el momento.

Los usuarios que reciban la actualización encontrarán una nueva pestaña en Instagram, donde podrán ver un resumen de lo que el algoritmo ha aprendido de sus gustos mientras estaba viendo Reels de Instagram.

Los temas están basados en la actividad reciente del usuario, y se incluye un resumen generado por IA que explica el motivo por el que verá cierto tipo de contenido, como por ejemplo, "películas de terror" o "Fútbol".

El algoritmo de recomendaciones puede ser ajustado seleccionando los temas que realmente nos han interesado más; la app indica que veremos más de los temas que seleccionemos.

Además, en cualquier momento podemos añadir un tema que nos interese de manera manual, incluso si no ha sido detectado por los algoritmos de Instagram; de la misma manera, también podemos añadir temas que no nos interesen y de los que no queremos ver contenido.

Una vez configurado, cuando veamos un Reel conforme navegamos por Instagram, se mostrará el tema que hemos seleccionado como que nos interesa, para dejar claro el motivo por el que se nos ha recomendado.

De esta manera, la experiencia de Instagram será mucho más personalizable, permitiendo a los usuarios quitar o poner temas que les interesen según el momento. Esta función es algo que, aparentemente, ha sido implementado para atraer a usuarios jóvenes, que son los que tienen más interés en contar con una experiencia única.

Curiosamente, se nos ofrecerá la opción de crear y compartir una historia de Instagram a partir de nuestro algoritmo, algo que tal vez puede resultar útil para comparar gustos con nuestros amigos; esto se suma a la pestaña de amigos en Reels que fue implementada este mismo año para ver qué vídeos están viendo nuestros contactos.

Aunque ni Meta ni Instagram lo han confirmado, el motivo por el que esta función aún no esté presente en España y el resto de la Unión Europea puede estar en el hecho de que se basa en inteligencia artificial.

Desde el principio, la implementación de la IA en servicios de Meta ha ido por detrás de los Estados Unidos, y cuando llegan, suelen estar limitadas; esto ocurre por las leyes más duras de protección de la privacidad de los usuarios, algo que ha sido criticado por la propia Meta y otras figuras del sector tecnológico.