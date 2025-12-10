El Google Pixel 10a se lanzaría sin grandes mejoras en sus especificaciones: el precio de la RAM se cobra otra víctima

Tras conocer que Samsung no va a cambiar nada de la estructura de cámaras para seguir igual que su predecesor, Google va a tomar una decisión similar y el Pixel 10a llegaría sin mejoras importantes en el hardware.

El filtrador @evleaks ha publicado una captura de pantalla del Pixel 10a siendo certificado para su uso con la operadora Verizon. Se pueden ver algunas de las especificaciones clave para confirmar que no hay grandes mejoras.

El Pixel 10a apunta a una pantalla AMOLED de 6,3 pulgadas FHD+ con soporte a tasas de refresco variable de 60 y 120 Hz. También da otros componentes como los 128 GB de memoria interna, los 8 GB de RAM y batería de 5.100 mAh.

Pixel 10a

Si esta captura es correcta, significa que el móvil de gama media, según Android Police, tendría las mismas especificaciones que el Pixel 9a. Incluso las cámaras son las mismas, con una principal de 48 Mpx f/1.7, ultra gran angular de 13 Mpx f/2.2 y una para selfies de 13 Mpx f/2.2.

Si sumamos otro de los rumores previos que indicaban que el Pixel 10a no utilizaría el chip más nuevo de Google, quedándose con el mismo Tensor G4, la jugada del gigante tecnológico para animar sus ventas sería con mejoras en el software y funciones basadas en la IA generativa.

Que no se actualice con el nuevo chip significa que el Pixel 10a se podría quedar sin algunas de las nuevas innovaciones de inteligencia artificial generativa de Google, así que habrá que esperar qué tiene el fabricante entre bambalinas para sorprendernos y animar las ventas de este dispositivo.

Justamente la serie Pixel 10 fue criticada porque las especificaciones de su hardware no iban a la par del precio con el que se lanzaba al mercado, pero aquí Google está jugando a ofrecer una experiencia de usuario basada más en la IA y en el software que llevar el mejor hardware posible.

Queda por conocer si Google seguirá manteniendo el antiguo módem Exynos 5300 o si pasará al Exynos 5400 que traería consigo mejoras en la batería y la capacidad para reducir las temperaturas que toma el móvil.

Parece mentira, pero el Pixel 10a va camino de ser un rebranding del Pixel 9a, ya que según la captura de pantalla no contará con algún avance importante en el hardware.

Esta decisión iría en la línea tomada por Samsung para no aumentar exponencialmente el precio del Pixel 10a, ya que mejorar las especificaciones conlleva un incremento importante, debido a los precios que está alcanzando la memoria DRAM, que están poniendo a la industria de la telefonía móvil en un momento bien complicado.

El objetivo no es otro que seguir ofreciendo la serie "A" en los 549 euros, tal como cuesta ahora mismo el Pixel 9a en España.