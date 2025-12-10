Google actualiza la cámara de sus Pixel en España: así es la nueva actualización que trae un cambio importante a la interfaz

Tras la filtración del próximo Pixel 10a, que apenas vendrá con cambios en el hardware, ahora Google está actualizando la Pixel Camera para mejorar el comportamiento de los controladores que permiten ajustar ciertos aspectos como el nivel de brillo o balance de blancos.

La nueva actualización de la Pixel Camera disponible ya en los móviles de Google aborda una nueva experiencia con un pequeño cambio en esos controladores.

A principios de año, con la actualización 10.1 de la Pixel Camera se cambiaron las ubicaciones de los controladores que ajustan las zonas brillantes y las sombras.

Ahora, según 9to5Google, la versión 10.1 de la Pixel Camera ha vuelto a las posiciones originales de esos controladores. En las capturas de pantalla que se adjuntan se puede ver el cambio.

Pixel Camera 10.2 trae de vuelta el diseño previo que se caracteriza por el brillo, que aparecía primero, seguido por las sombras. Así que todo vuelve a su sitio para que la interfaz original sea la que ahora se utilizará para tomar fotos con los móviles Google Pixel.

La interfaz de la versión anterior de la Pixel Camera a la izquierda y la nueva a la derecha 9to5Google

No hay más cambios en la actualización que reciben los Pixel y en la actualización que se ha recibido hace días se podía leer "Mejoras generales para la estabilidad de la cámara bajo ciertas condiciones para el Pixel 9 y el Pixel 10 Pro Fold".

La versión 10.2.095.834499094.08 de la Pixel Camera todavía no se ha desplegado de forma general en la Play Store, pero en las siguientes horas o días debería aparecer para pasar a descargarla y así volver a la posición original de los controladores para las sombras y las zonas brillantes.

Google está apostando muy fuerte por mejoras generales en el software al igual que en la IA para aportar una experiencia de usuario única frente a los avances que hacen otras marcas de Android que siguen pujando por mejorar las especificaciones de sus teléfonos móviles.

Es una jugada maestra en un momento actual en el que el precio de la RAM, debido a la demanda tan alta de los centros de datos de las compañías de IA por este tipo de memoria, está conllevando sobrecostes generales en los componentes de los dispositivos al igual que el de los mismos móviles.

Justo ayer lanzó dos novedades a sus Pixel Watch y parece ser que será la norma para que sus dispositivos móviles sean más atractivos y que no sufran grandes cambios en el precio, lo que podría poner en una situación complicada a Google, al igual que le puede suceder a otros fabricantes de Android el año que viene.